【灣區新聞】舊金山有社區組織在Mission區放置長凳 哪個市府部門負責惹爭議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在過去的這個週末,舊金山有社區組織在Mission區放置八張木製的長凳,但是誰應該對這些長凳負責,現在也引發爭議。

根據舊金山紀事報的報導,這些長凳看似簡單的手工製造,目前沒有人承認製造長凳,但是凳上是有油漆印上「舊金山灣區長凳合作社」的字樣。

這個組織在網上表示,他們製造的家具,是要給人們一個迫切需要的休息空間,其中兩個已經被移除。

受訪民眾對這個民間自發的行動表示歡迎。

受訪者說:「要是市府不做的話,有人把凳子放在那裡,給要等巴士的人可以用,這是非常好的。」

另一名受訪者說:「人們出來盡個人的一份力,要把這城市變得更好一些,我全心全意支持,不需要等市府來做。」

但要是撇開不談放置這些長凳的目的,哪個市府部門該負責監管、清潔或是移除這些長凳,給市府部門一個頭痛的問題。

舊金山交通局有一名職員告訴舊金山紀事報,要是有人因為凳子摔倒而要提告,或是這些凳子需要維修,也不知道該由哪個部門負責。

要是凳子在公園內出現,責任歸公園與康樂部,要是在巴士站出現的話,就歸交通局,交通局告訴紀事報,這些長凳引發一些複雜的問題,例如要是有塗鴉,該誰清理,然後放置在行人走道上,也應該確保有足夠的空間給使用輪椅的人。

但是也有交通權益組織Transbay Coalition表示,這些長凳象徵著人們對公民責任有看法而要表達,最終是讓市民感到舒適和被尊重,告訴大家說:「你在這裡,是受到歡迎的。」

