【灣區新聞】Game Stop遊戲店有人為買Pokemon卡插隊 與其他顧客爆發暴力衝突

【KTSF 張擎鳳報導】

剛過去的星期六，位於中半島Colma市的遊戲店Game Stop發生一宗暴力襲擊事件，疑似有人為了購買Pokemon遊戲卡插隊，而與其他顧客爆發衝突，一人頭部遇襲，身上多處被利器刺傷，他的情況穩定，警方拘捕了兩名懷疑涉案男子。

Colma警方表示，案發於星期六早上，3人在Junipero Serra Boulevard 4929號一間Game Stop游戲店内發生衝突。

經過初步調查後，警員發現案發時，受害人正在排隊購買Pokemon遊戲卡，其中一名疑犯突然插隊，雙方因此爆發口角，隨後衝突升級。

一名疑犯拿起一個玻璃瓶，打受害人的頭部，然後另外一名疑犯從地上拿起玻璃碎片，多次刺向受害人，導致受害人重傷，經治療後，他的情況轉為穩定。

兩名疑犯在警方到達前，分別駕駛兩架車逃離現場。

受害人向警方提供兩名疑犯所駕駛汽車及車牌號碼的照片，警員根據線索將他們拘捕，分別是27歲的Isaiah Calles，以及49歲的Miguel Orellanas Flores，他們都是舊金山（三藩市）居民。

案件仍在調查中，警方呼籲有案件資料的人士，請與他們聯絡。

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