【灣區新聞】Game Stop遊戲店有人為買Pokemon卡插隊 與其他顧客爆發暴力衝突

【KTSF 張擎鳳報導】

剛過去的星期六,位於中半島Colma市的遊戲店Game Stop發生一宗暴力襲擊事件,疑似有人為了購買Pokemon遊戲卡插隊,而與其他顧客爆發衝突,一人頭部遇襲,身上多處被利器刺傷,他的情況穩定,警方拘捕了兩名懷疑涉案男子。

Colma警方表示,案發於星期六早上,3人在Junipero Serra Boulevard 4929號一間Game Stop游戲店内發生衝突。

經過初步調查後,警員發現案發時,受害人正在排隊購買Pokemon遊戲卡,其中一名疑犯突然插隊,雙方因此爆發口角,隨後衝突升級。

一名疑犯拿起一個玻璃瓶,打受害人的頭部,然後另外一名疑犯從地上拿起玻璃碎片,多次刺向受害人,導致受害人重傷,經治療後,他的情況轉為穩定。

兩名疑犯在警方到達前,分別駕駛兩架車逃離現場。

受害人向警方提供兩名疑犯所駕駛汽車及車牌號碼的照片,警員根據線索將他們拘捕,分別是27歲的Isaiah Calles,以及49歲的Miguel Orellanas Flores,他們都是舊金山(三藩市)居民。

案件仍在調查中,警方呼籲有案件資料的人士,請與他們聯絡。

