【加州新聞】自動續訂法案7月生效 為消費者帶來進一步保護

【KTSF 陳爍嘉報導】

7月生效的加州AB 2863自動續訂法案，將為消費者帶來怎樣的進一步保護呢？

加州AB 2863自動續訂法案，對企業向消費者進行的自動續訂扣款行為做出了新的規範，要求企業不能假定消費者已同意在試用期結束後，要自動續訂該服務。

企業在消費者提交付款信息前，即使是免費試用期，商家也必須清楚地說明試用期時間，試用期結束後的收費，以及收費頻率。

消費者必須在支付任何費用之前，主動同意自動續訂條款，並且必須在登記後收到確認郵件，獲得訂閱條款、續訂時間表、所有免費試用期結束後的費用，以及如何取消續訂的說明。

另外，企業必須允許消費者透過與登記時相同的方式，或通常用於溝通的方式來取消訂閱，包括打電話、發電子郵件、郵寄信件或線上取消。

如果消費者是長期訂閱某項服務的，則企業必須每年提醒消費者他的訂閱仍然有效，並告知他取消訂閱的方法。

如果企業的服務價格上漲，需要至少在新費率生效前七天通知消費者，而不能偷偷提高費率。

加州自動續訂法案已於本月生效，如果消費者發現自己沒有收到適當通知，或是在條款不明確的情況下同意續訂，則可能有權獲得退款。

消費者也可以向當地消費者保護部門舉報違法的企業。

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