【加州新聞】自動續訂法案7月生效 為消費者帶來進一步保護

【KTSF 陳爍嘉報導】

7月生效的加州AB 2863自動續訂法案,將為消費者帶來怎樣的進一步保護呢?

加州AB 2863自動續訂法案,對企業向消費者進行的自動續訂扣款行為做出了新的規範,要求企業不能假定消費者已同意在試用期結束後,要自動續訂該服務。

企業在消費者提交付款信息前,即使是免費試用期,商家也必須清楚地說明試用期時間,試用期結束後的收費,以及收費頻率。

消費者必須在支付任何費用之前,主動同意自動續訂條款,並且必須在登記後收到確認郵件,獲得訂閱條款、續訂時間表、所有免費試用期結束後的費用,以及如何取消續訂的說明。

另外,企業必須允許消費者透過與登記時相同的方式,或通常用於溝通的方式來取消訂閱,包括打電話、發電子郵件、郵寄信件或線上取消。

如果消費者是長期訂閱某項服務的,則企業必須每年提醒消費者他的訂閱仍然有效,並告知他取消訂閱的方法。

如果企業的服務價格上漲,需要至少在新費率生效前七天通知消費者,而不能偷偷提高費率。

加州自動續訂法案已於本月生效,如果消費者發現自己沒有收到適當通知,或是在條款不明確的情況下同意續訂,則可能有權獲得退款。

消費者也可以向當地消費者保護部門舉報違法的企業。

