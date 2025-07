【灣區新聞】Milpitas六福珠寶行被匪徒用車撞爛櫥窗入內搶劫（視）

【KTSF 李嘉怡報道】

一班匪徒光天化日下搶劫南灣Milpitas歐化廣場一間珠寶行,匪徒用車撞爛櫥窗,然後進去搶劫,警方表示,匪徒犯案手法迅速,這間珠寶店去年發生過類似的案件。

案發現場是位於Barber Lane歐化廣場的六福珠寶行,本台攝影師週一到達現場,六福珠寶門面已被木板封起,門上貼有”暫定營業,直至另行通告”字樣,記者嘗試電話聯繫店主,但未有回應。

Milpitas警方證實,週日下午4時42分左右,一輛汽車撞爛珠寶店的前門櫥窗,一群匪徒進入店內,砸爛飾櫃搶掠珠寶,然後迅速逃離現場。

警方表示,整個過程不超過一分鐘,警方隊長Tyler Jamison表示,所幸現場無人受傷。

警方週一仍在附近調查,警方沒有透露疑犯人數,及損失金額等訊息,但表示,探員正在跟進線索,並積極調查這宗案件。

案發時間是星期日下午,不少民眾拍攝到案發情況,並將片段上載到社交平台。

從片段可見,是一輛紅色的汽車撞爛珠寶店的櫥窗,匪徒數目眾多。

其實,這間珠寶店去年1月也發生過砸搶事件,當時警方表示砸搶事件是一個地區性問題,不光只發生在Milpitas。

