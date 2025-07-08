【灣區新聞】Milpitas六福珠寶行被匪徒用車撞爛櫥窗入內搶劫（視）

【KTSF 李嘉怡報道】

一班匪徒光天化日下搶劫南灣Milpitas歐化廣場一間珠寶行，匪徒用車撞爛櫥窗，然後進去搶劫，警方表示，匪徒犯案手法迅速，這間珠寶店去年發生過類似的案件。

案發現場是位於Barber Lane歐化廣場的六福珠寶行，本台攝影師週一到達現場，六福珠寶門面已被木板封起，門上貼有”暫定營業，直至另行通告”字樣，記者嘗試電話聯繫店主，但未有回應。

Milpitas警方證實，週日下午4時42分左右，一輛汽車撞爛珠寶店的前門櫥窗，一群匪徒進入店內，砸爛飾櫃搶掠珠寶，然後迅速逃離現場。

警方表示，整個過程不超過一分鐘，警方隊長Tyler Jamison表示，所幸現場無人受傷。

警方週一仍在附近調查，警方沒有透露疑犯人數，及損失金額等訊息，但表示，探員正在跟進線索，並積極調查這宗案件。

案發時間是星期日下午，不少民眾拍攝到案發情況，並將片段上載到社交平台。

從片段可見，是一輛紅色的汽車撞爛珠寶店的櫥窗，匪徒數目眾多。

其實，這間珠寶店去年1月也發生過砸搶事件，當時警方表示砸搶事件是一個地區性問題，不光只發生在Milpitas。

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