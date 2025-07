【KTSF】

聯邦衛生部長小羅勃甘迺迪最近取消建議兒童與孕婦接種COVID疫苗,引來集體訴訟。

幾個主要的醫療機構認為,此舉構成「緊急公共健康」問題,他們週一聯合提出訴訟,要求立即矯正。

有份參與訴訟的美國公共健康協會會長指控小羅勃甘迺迪盡其所能,破壞公眾對疫苗的信任,公共衛生組織對此已經忍無可忍。

美國兒科學院院長也指出,疫苗向來是美國公共健康的基石,但特朗普政府的行動正在破壞其成功。

有份參與今次集團訴訟的還包括麻省公共健康聯盟、美國醫生學院、婦產與胚胎醫學會,以及麻省一名孕婦,這名婦女聲稱在衛生部改變主意後,她就無法接種COVID疫苗,而已知道COVID是懷孕期的風險因素,聯邦衛生部暫時未有回應。

