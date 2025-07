【灣區新聞】柏克萊Ohlone公園大量無家者紮營 市府開始清除行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣柏克萊市的Ohlone公園有許多無家可歸人士在那裡紮營,市府現在定下期限讓他們離開,並逐步展開清除工作。

這是週一在柏克萊Ohlone公園的現場畫面,市府雖然要求住在公園的無家可歸人士要在上週四前搬走,但是週一還是可以看到許多帳篷。

不過,他們當中也有些人在週末期間就離開了。

星期天,KPIX電視台的記者,訪問了在那裡住的一名男子Dish,Dish說,他用了12個小時,將所有私人財物放進三個垃圾袋中。

Dish說:「我們需要離開這裡,搬到另一個地方,希望那裏會安全。」

市府要這些無家可歸人士離開,但是他們也不知道要搬去哪裡。

一個附近的居民,也是Save Ohlone Park的社區組織成員表示,這個營地近期為這裡的居民帶來許多苦惱。

居民Nicholas Alexander說:「這裡有發生刺人事件,我在地上找到一個針筒,針筒裡面還有殘留物質,還有人公開打架,有人公開用毒,我們也見到有人進去狗公園,在我們面前用冰毒,進入精神狀態之後跟隨我們,這些問題沒有止盡。」

Alexander表示,現在關心的是市府是否會完成清除工作。

Alexander說:「我不認為市長相信掃除,我想她想要找一個比較人道的解決辦法,但是實際上我們城市沒有資源,來讓她做她要的。」

清除Ohlone公園的無家可歸人士行動原本在4月進行,但是無家可歸權益人士起訴市府,因而延遲了掃除工作。

法庭裁定,允許市府按計劃在7月3日行動,而市府似乎給予住在這裡的人額外的幾天寬限期。

附近另外一個居民卻也表示,掃除並不會解決問題。

居民Roger說:「我想市長說這些無家可歸人士,沒有地方可去,但這是一個結構上的問題,我們沒有足夠的住屋,所以這個問題還是會持續下去。」

Dish也說,要是可以搬到一個安全的地方會是更好的答案。

