【灣區新聞】柏克萊Ohlone公園大量無家者紮營 市府開始清除行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣柏克萊市的Ohlone公園有許多無家可歸人士在那裡紮營，市府現在定下期限讓他們離開，並逐步展開清除工作。

這是週一在柏克萊Ohlone公園的現場畫面，市府雖然要求住在公園的無家可歸人士要在上週四前搬走，但是週一還是可以看到許多帳篷。

不過，他們當中也有些人在週末期間就離開了。

星期天，KPIX電視台的記者，訪問了在那裡住的一名男子Dish，Dish說，他用了12個小時，將所有私人財物放進三個垃圾袋中。

Dish說：「我們需要離開這裡，搬到另一個地方，希望那裏會安全。」

市府要這些無家可歸人士離開，但是他們也不知道要搬去哪裡。

一個附近的居民，也是Save Ohlone Park的社區組織成員表示，這個營地近期為這裡的居民帶來許多苦惱。

居民Nicholas Alexander說：「這裡有發生刺人事件，我在地上找到一個針筒，針筒裡面還有殘留物質，還有人公開打架，有人公開用毒，我們也見到有人進去狗公園，在我們面前用冰毒，進入精神狀態之後跟隨我們，這些問題沒有止盡。」

Alexander表示，現在關心的是市府是否會完成清除工作。

Alexander說：「我不認為市長相信掃除，我想她想要找一個比較人道的解決辦法，但是實際上我們城市沒有資源，來讓她做她要的。」

清除Ohlone公園的無家可歸人士行動原本在4月進行，但是無家可歸權益人士起訴市府，因而延遲了掃除工作。

法庭裁定，允許市府按計劃在7月3日行動，而市府似乎給予住在這裡的人額外的幾天寬限期。

附近另外一個居民卻也表示，掃除並不會解決問題。

居民Roger說：「我想市長說這些無家可歸人士，沒有地方可去，但這是一個結構上的問題，我們沒有足夠的住屋，所以這個問題還是會持續下去。」

Dish也說，要是可以搬到一個安全的地方會是更好的答案。

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