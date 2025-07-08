【灣區新聞】舊金山非牟利組織週三舉辦免費求職咨詢活動 需提前領入場券

【KTSF 李嘉怡報道】

就業市場數據雖然明朗，但仍然很難找到理想工作，舊金山（三藩市）有非牟利組織週三舉辦免費求職咨詢活動。

根據美國勞工統計局的報告，6月份失業率不高，仍穩定在4.1%，非農業就業人數就增加14.7萬，數據表現良好，但有民衆仍然覺得找工作不容易。

從事演藝行業的市民Nick表示，由於現在很多演出被暫停，工作時有時無。

Nick說：「如果幸運的話，馬上有工作，我這份工作距離上一份是一年，一年時間沒有工作是很可怕。」

在政府部門工作的Julian，就覺得今年的畢業生可能很難找到理想的工作。

Julian說：「如果剛畢業或者畢業前，沒有找到工作，那麽你不太可能找到好的工作，但你也可以先找一些兼職。」

一個求職及副業教育組織Albert’s List的創辦人Albert Qian認為，現在的工作市場是近15年來，最難找到工作的時候。

Qian說：「我們剛經歷了新冠疫情，人們需要重新建立聯繫，這個是其中一個原因。」

他也表示，人工智能是另一個改變就業的重要因素。

Qian說：「很多公司投資人工智能，研究如何使用人工智能替換工人，通常初級工序的工作有重複性，不需要太多策略性思考，因此可以由人工智能來代替。」

有非牟利機構會在週三在舊金山舉辦一個免費的職業轉型會議，探討如何「結合AI和Web3設計你的未來事業」，活動時間下午4點半到晚上9點，地址是103 Montgomery Street。

感興趣的民衆可點擊：https://www.eventbrite.com/e/career-transition-conference-design-your-future-career-with-ai-web3-tickets-1411411603099，提前登記領取入場券。

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