【灣區新聞】舊金山非牟利組織週三舉辦免費求職咨詢活動 需提前領入場券

就業市場數據雖然明朗,但仍然很難找到理想工作,舊金山(三藩市)有非牟利組織週三舉辦免費求職咨詢活動。

根據美國勞工統計局的報告,6月份失業率不高,仍穩定在4.1%,非農業就業人數就增加14.7萬,數據表現良好,但有民衆仍然覺得找工作不容易。

從事演藝行業的市民Nick表示,由於現在很多演出被暫停,工作時有時無。

Nick說:「如果幸運的話,馬上有工作,我這份工作距離上一份是一年,一年時間沒有工作是很可怕。」

在政府部門工作的Julian,就覺得今年的畢業生可能很難找到理想的工作。

Julian說:「如果剛畢業或者畢業前,沒有找到工作,那麽你不太可能找到好的工作,但你也可以先找一些兼職。」

一個求職及副業教育組織Albert’s List的創辦人Albert Qian認為,現在的工作市場是近15年來,最難找到工作的時候。

Qian說:「我們剛經歷了新冠疫情,人們需要重新建立聯繫,這個是其中一個原因。」

他也表示,人工智能是另一個改變就業的重要因素。

Qian說:「很多公司投資人工智能,研究如何使用人工智能替換工人,通常初級工序的工作有重複性,不需要太多策略性思考,因此可以由人工智能來代替。」

有非牟利機構會在週三在舊金山舉辦一個免費的職業轉型會議,探討如何「結合AI和Web3設計你的未來事業」,活動時間下午4點半到晚上9點,地址是103 Montgomery Street。

感興趣的民衆可點擊:https://www.eventbrite.com/e/career-transition-conference-design-your-future-career-with-ai-web3-tickets-1411411603099,提前登記領取入場券。

