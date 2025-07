【有線新聞】

美國向各國徵收對等關稅的暫緩期即將在周三結束,華府稱8月1日起會向未達成貿易協議的國家以新稅率徵稅。

總統特朗普預告未來數天會與數個國家達成協議,其餘國家就會以信件通知她們新稅率,要求對方周三前決定達成協議還是接納信件要求,而新稅率將於下月1日生效。

財長貝森特透露,與歐盟的談判進展良好,強調未達成協議的國家稅率將在下月1日起,重返4月2日「解放日」的水平,但否認延長暫緩期。

