【KTSF 陳爍嘉報導】

特朗普總統簽署了一項《通過改善國家公園讓美國再次美麗》的行政命令,指示內政部長制定一項計劃,增加全國國家公園的收入,包括提高外國遊客參觀國家公園的門票價格等。

作為該行政命令的一部分,特朗普下令非美國居民,需支付更高的公園門票費,讓美國居民更負擔得起門票,並改善國家公園的基礎設施。

該命令也規定,預約使用休憩設施時,包括申請許可或抽籤規定,要讓美國人享有優先使用的待遇。

該行政命令也撤銷了前總統奧巴馬在2017年簽署的一份總統備忘錄,該備忘錄旨在推動國家公園和其他公共土地管理中的多元共融DEI措施。

