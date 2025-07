【全國新聞】特朗普斥成立「美國黨」荒謬 馬斯克擬推舉總統候選人

【有線新聞】

美國總統特朗普批評富商馬斯克成立新政黨「美國黨」是荒謬,指第三黨在美國政壇從未成功,馬斯克則稱不排除美國黨會推舉總統候選人。

馬斯克宣布成立新政黨「美國黨」,並暗示會派人出選明年的國會中期選舉。總統特朗普反駁指,美國政治格局一向由兩大黨輪替,第三黨從未成功,「我認為成立第三黨只會添亂,制度明顯為兩黨而設,第三黨從來行不通,他(馬斯克)大可玩個暢快,但我認為很荒謬。」

特朗普又在社交平台發文,指馬斯克近期已徹底失控,為此感到難過,指美國黨只會令目前運作順暢的共和黨陷入像民主黨建制和左翼般的分裂。

特朗普又透露,馬斯克疑及利益衝突,力薦好友艾薩克曼出任太空總署署長,但特朗普後來發現艾薩克曼是民主黨的忠實支持者,同時認為太空總署與馬斯克的生意太多瓜葛,艾薩克曼不適合領導,在馬斯克離開政府效率部後便撤回艾薩克曼的提名。

對於特朗普的批評,馬斯克僅取笑他在旗下不知名的社交平台Truth Social發文,並稱不排除美國黨會推舉候選人參選2028年總統選舉,但未來12個月會先為明年的國會中期選舉部署,又表明支持確立擁槍權的憲法第二修正案。

