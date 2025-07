【全國新聞】得州水災增至82死 特朗普計劃周五視察

【有線新聞】

美國得州水災增至至少82人死亡、40多人失蹤。總統特朗普形容水災百年一遇,計劃周五視察災區。

得州亨特市瓜達盧普河沿岸的營地滿目瘡痍,留下洪水沖刷過的痕跡。家屬進入營地尋找孩子的個人物品,救援人員繼續在附近搜索失蹤孩童及導師。

有人重返災區,協助父母清理家園,講述他們如何協助鄰居逃生。

布朗說:「他們80多歲了,晚上11時水位開始上漲湧入屋,他們成功逃往山上,但聽聞鄰居被困在閣樓,就回去幫忙救她出來,鄰居92歲了,今次是所有人見過最高的河水水位。」

再有上周五暴雨後的片段曝光,威廉森縣的喬治敦市暴雨引發河流水位暴漲、水流湍急。得州州長阿博特警告,部分地區未來一兩天持續下暴雨,仍受洪水威脅,官員呼籲民眾往地勢較高的地方暫避。

總統特朗普計劃周五視察災區,形容這場水災百年一遇,但認為暴雨來得突然,氣象學家也難以預測,聯邦政府沒必要重新聘用被裁減的專家。「這是數秒之內發生的事,沒有人預料或預見。那裏有很多能幹的人,但無人預測到,我相信如他們所言是百年難得一遇。」

他簽署重大災難公告,確保災情最嚴重的克爾縣,應急人員即時獲得所需資源。

聯邦緊急事務管理署已開放多個避難所 7個,海岸防衛隊派出直升機協助疏散,亦已動用軍方的MQ-9死神無人機協助搜索。

