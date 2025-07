【全國新聞】《大美法案》大幅削減糧食券資助 市民對食物庫需料大幅增加（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

《大美法案》大幅削減聯邦對糧食券的資助,全國各地的食物庫警告,市民對食物庫的需求將會大幅增加。

《大美法案》大幅增加了國防和移民執法的資金,但也削減了近3,000億元的糧食券計畫,此舉可能會影響數百萬依賴食物援助的美國人。

舊金山和Marin縣食物庫執行董事Tanis Crosby說:「這不只是削減糧食券計劃,亦削減了美國最有效的反貧窮、反飢餓的工具,將會導致對食物庫需求大幅增加,並引發一場如海嘯般巨大的需求,而食物銀行並沒有能力應對,我們預計,僅在舊金山和Marin縣,將會有大約2萬5000個家庭因為這項法案,而面臨失去糧食券福利的風險。」

《大美法案》要求,凡是有14歲以上孩子的家長,都必須符合工作條件才可獲得這項福利,同時將工作規定的適用年齡提高到64歲。

社區食物庫和健康倡議者表示,減少糧食券的資金,不僅剝奪了弱勢家庭的營養支持,還損害了地方經濟、社區雜貨店和公共衛生。

Crosby說:「當人們使用糧食券福利時,他們是在自己的社區內消費,這會創造本地就業機會,所以這項福利具有經濟乘數效應:每一美元的糧食券福利,至少能帶動1.50美元的經濟活動。」

