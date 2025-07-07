【全國新聞】馬斯克宣布成立「美國黨」 劍指明年中期選舉

【有線新聞】

美國富商馬斯克不滿國會通過總統特朗普的「大而美」減稅法案，宣布成立新政黨「美國黨」，期望在未來具爭議的立法中成為關鍵，更暗示美國黨將會參加明年中期選舉。

美國獨立日富商馬斯克在社交平台X發起投票，詢問網民是否贊成創立「美國黨」，打破美國政壇長期由共和黨和民主黨壟斷的局面，結果逾65%用戶贊成。

馬斯克回應投票結果時說，民眾將得償所願擁有新政黨，又再度批評總統特朗普周五簽署生效的「大而美」法案揮金如土兼以權謀私，令美國面臨破產，猶如一黨專政並非民主。

聯邦選舉委員會至今未收到美國黨的註冊申請，馬斯克亦未透露自己是否會領導此黨。馬斯克是特朗普去年選戰的主要「金主」，但因「大而美」法案預計增加逾3萬億美元聯邦財赤，與特朗普鬧翻。

馬斯克又指，美國黨只需爭奪參議院2至3個議席，而在眾議院有8至10席就足夠對具爭議的立法產生決定性影響，又指美國黨將積極參與明年的國會中期選舉。

美國政壇雙黨壟斷局面持續了逾160年，其實亦有其他政黨包括綠黨和自由黨等，雖然會參與總統選戰但甚少能影響大局，亦因國會選舉選區劃分有利固有政黨，加上州法律繁瑣等問題，往往令新政黨卻步，令共和、民主兩黨的壟斷難以打破。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。