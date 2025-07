【全國新聞】馬斯克宣布成立「美國黨」 劍指明年中期選舉

【有線新聞】

美國富商馬斯克不滿國會通過總統特朗普的「大而美」減稅法案,宣布成立新政黨「美國黨」,期望在未來具爭議的立法中成為關鍵,更暗示美國黨將會參加明年中期選舉。

美國獨立日富商馬斯克在社交平台X發起投票,詢問網民是否贊成創立「美國黨」,打破美國政壇長期由共和黨和民主黨壟斷的局面,結果逾65%用戶贊成。

馬斯克回應投票結果時說,民眾將得償所願擁有新政黨,又再度批評總統特朗普周五簽署生效的「大而美」法案揮金如土兼以權謀私,令美國面臨破產,猶如一黨專政並非民主。

聯邦選舉委員會至今未收到美國黨的註冊申請,馬斯克亦未透露自己是否會領導此黨。馬斯克是特朗普去年選戰的主要「金主」,但因「大而美」法案預計增加逾3萬億美元聯邦財赤,與特朗普鬧翻。

馬斯克又指,美國黨只需爭奪參議院2至3個議席,而在眾議院有8至10席就足夠對具爭議的立法產生決定性影響,又指美國黨將積極參與明年的國會中期選舉。

美國政壇雙黨壟斷局面持續了逾160年,其實亦有其他政黨包括綠黨和自由黨等,雖然會參與總統選戰但甚少能影響大局,亦因國會選舉選區劃分有利固有政黨,加上州法律繁瑣等問題,往往令新政黨卻步,令共和、民主兩黨的壟斷難以打破。

