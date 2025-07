【全國新聞】洛杉磯多個移民權益團體控告移民局在某些執法手段違憲

【KTSF 林子皓報導】

特朗普政府宣布派遣200名海軍陸戰隊士兵,到佛羅里達州協助移民當局執法,白宮強調,那些士兵不會參與拘捕非法移民的行動,而是做後勤支援工作,另一方面,洛杉磯多個移民權益團體聯合控告移民當局在南加州的某些執法手段違反憲法。

洛杉磯移民權益團體的訴訟指,當局在南加州的移民執法行動,搞到各區人心惶惶。

訴訟指,移民執法局(ICE)採用違反憲法的戰術,在街頭巷尾、車站、停車場、農場、散工場地,基於種族因素,而且是無拘票而抓人,當中主要的目標是拉美裔,有拉美裔美國公民表明身份後,仍然被拘捕,而被捕人士在拘留所得不到適當的食物及水,有人被迫飲用馬桶的水,他們的食物只有薯片及餅乾,此外,當局也不准他們接觸律師,不說明他們應有的權利,而且還逼他們簽署自願離境書。

國土安全部就說,有關的指控是弄虛作假,當局強調執法行動有高度清晰的目標,執法人員事前也做好安排,拘留期間也樣樣都有做好,有供應清水與食物,有提供醫療服務,有讓被拘留者接觸律師與家人。

南加州洛杉磯縣Pico Rivera地區有官員寫信,向國土安全部投訴,在上個月,有十幾架載住全幅軍裝的移民執法人員,擅闖當地El Rancho聯合校區一間學校的操場,在校方同他們交涉後,他們同意離開,但校方隨後發現,操場地上有很多尿液痕跡。

有影片顯示,那些移民執法人員下車後就地撒尿。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。