【全國新聞】特朗普簽署的《大美法案》 其中一項稅務條款有利單身長者

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普7月4日在白宮簽署《大美法案》生效,法案的核心內容包括大幅增加聯邦撥款,用來打擊非法移民的執法行動,以及大幅削減聯邦社會福利項目,包括聯邦醫療補助計劃Medicaid和糧食券,其中一項稅務條款,對單身長者有利。

不過其中有一項條款,對65歲或以上、中上收入的長者有利,譬如單身人士經過調整後的AGI年收入在75,000元或以下,可以再額外享有六千元扣稅優惠,即是以2025報稅年計算,單身人士原本的標準扣稅額是15,000元,如果單身的長者,可以額外有多兩千元扣稅,加上大美法案的六千元扣稅額,在新法案下,單身的中上收入長者的扣稅總額可以達到23,000元。

這項長者扣稅優惠只是暫時性質,只適用於2025至2028報稅年,低收入和高收入的長者都不適用。

此外,《大美法案》也容許職業賭徒將賭輸的錢扣稅,但贏到的錢就百分百抽稅,這項措施被認為是對職業賭徒的壞消息。

有業界人士就直指埋單計數,贏到的錢不夠交稅,因為在新規例下,假如總共贏了1萬元,但輸了八千,實得二千,稅戶可以全額報銷八千元,但也要為賭博收入的一萬元,全額繳稅2800元。

《大美法案》也容許消費者享有汽車貸款利息免稅高達1萬元,條件是要購買2025到2028年出廠的美國製造的汽車。

分析指出,要貸款十萬以上,才能夠扣足一萬元的稅,而貸款買普通汽車,一年的利息扣稅額,只能令車主節省幾百元的稅款。

