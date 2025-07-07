【全國新聞】特朗普簽署的《大美法案》 其中一項稅務條款有利單身長者

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普7月4日在白宮簽署《大美法案》生效，法案的核心內容包括大幅增加聯邦撥款，用來打擊非法移民的執法行動，以及大幅削減聯邦社會福利項目，包括聯邦醫療補助計劃Medicaid和糧食券，其中一項稅務條款，對單身長者有利。

不過其中有一項條款，對65歲或以上、中上收入的長者有利，譬如單身人士經過調整後的AGI年收入在75,000元或以下，可以再額外享有六千元扣稅優惠，即是以2025報稅年計算，單身人士原本的標準扣稅額是15,000元，如果單身的長者，可以額外有多兩千元扣稅，加上大美法案的六千元扣稅額，在新法案下，單身的中上收入長者的扣稅總額可以達到23,000元。

這項長者扣稅優惠只是暫時性質，只適用於2025至2028報稅年，低收入和高收入的長者都不適用。

此外，《大美法案》也容許職業賭徒將賭輸的錢扣稅，但贏到的錢就百分百抽稅，這項措施被認為是對職業賭徒的壞消息。

有業界人士就直指埋單計數，贏到的錢不夠交稅，因為在新規例下，假如總共贏了1萬元，但輸了八千，實得二千，稅戶可以全額報銷八千元，但也要為賭博收入的一萬元，全額繳稅2800元。

《大美法案》也容許消費者享有汽車貸款利息免稅高達1萬元，條件是要購買2025到2028年出廠的美國製造的汽車。

分析指出，要貸款十萬以上，才能夠扣足一萬元的稅，而貸款買普通汽車，一年的利息扣稅額，只能令車主節省幾百元的稅款。

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