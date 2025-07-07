【全國新聞】報告指亞太裔青少年患糖尿病前期機率比白人青少年高一倍

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根據一項新的醫學報告，亞太裔青少年比白人青少年患有糖尿病前期的機率高出一倍。

Kaiser Permanente統計北加州38,000個10到17歲的超重和過度肥胖的青少年，亞太裔青少年患有糖尿病前期的機率是27%，白人青少年則是12%，高出超過一倍。

要是把這組亞太裔分成個別族裔，患有糖尿病前期的夏威夷或太平洋島裔的機率最高，是32%，南亞裔是31%，菲律賓裔是28%，華裔的26%和越南裔的18%，也還是比白人的12%來得高。

報告指出，有糖尿病前期的人，血糖高過正常，但還沒有到糖尿病的水平，醫學專家建議，有糖尿病前期的人，更加頻繁的進行檢驗，及早預防糖尿病。

美國預防服務工作小組的醫學專家，沒有給予青少年就糖尿病的檢測建議，而美國糖尿病協會則建議，為高危族裔的超重人士進行檢測，Kaiser表示，要是青少年病人超重，都會檢測他們的血糖，不論他們是否是高危族群。

至於為什麼亞裔青少年會比白人容易患有糖尿病前期，還有為什麼一些亞裔族裔，會比另一個亞裔族裔有更高的患病機率，報告沒有這方面的結論，但是有可能涉及的因素，包括基因因素、文化差別、社會因素，這包括收入與居住鄰里，或是這些因素的綜合。

報告指出，在成年人方面，已經有研究發現亞裔患有糖尿病前期的機率比白人來得高，但是專家目前也還沒有肯定其中的原因。

有一些專家認為，這可能和亞裔囤積脂肪的位置有關，美國糖尿病協會建議，BMI體重指數25以上的人進行糖尿病檢測，但是建議亞裔在BMI23以上就應該進行糖尿病檢測。

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