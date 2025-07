【全國新聞】報告指亞太裔青少年患糖尿病前期機率比白人青少年高一倍

【KTSF】

根據一項新的醫學報告,亞太裔青少年比白人青少年患有糖尿病前期的機率高出一倍。

Kaiser Permanente統計北加州38,000個10到17歲的超重和過度肥胖的青少年,亞太裔青少年患有糖尿病前期的機率是27%,白人青少年則是12%,高出超過一倍。

要是把這組亞太裔分成個別族裔,患有糖尿病前期的夏威夷或太平洋島裔的機率最高,是32%,南亞裔是31%,菲律賓裔是28%,華裔的26%和越南裔的18%,也還是比白人的12%來得高。

報告指出,有糖尿病前期的人,血糖高過正常,但還沒有到糖尿病的水平,醫學專家建議,有糖尿病前期的人,更加頻繁的進行檢驗,及早預防糖尿病。

美國預防服務工作小組的醫學專家,沒有給予青少年就糖尿病的檢測建議,而美國糖尿病協會則建議,為高危族裔的超重人士進行檢測,Kaiser表示,要是青少年病人超重,都會檢測他們的血糖,不論他們是否是高危族群。

至於為什麼亞裔青少年會比白人容易患有糖尿病前期,還有為什麼一些亞裔族裔,會比另一個亞裔族裔有更高的患病機率,報告沒有這方面的結論,但是有可能涉及的因素,包括基因因素、文化差別、社會因素,這包括收入與居住鄰里,或是這些因素的綜合。

報告指出,在成年人方面,已經有研究發現亞裔患有糖尿病前期的機率比白人來得高,但是專家目前也還沒有肯定其中的原因。

有一些專家認為,這可能和亞裔囤積脂肪的位置有關,美國糖尿病協會建議,BMI體重指數25以上的人進行糖尿病檢測,但是建議亞裔在BMI23以上就應該進行糖尿病檢測。

