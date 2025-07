影評：《對不起，寶貝》所有人身上都會發生壞事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個年輕教授,經歷過生活中一次極壞的遭遇後,如何走出事件的陰影生活?

在麻州一間大學擔任文學系教授的Agnes,她的前室友Lydie 到訪,透露自己懷孕的消息。兩人在慶祝的同時,也回想起一起當研究生時的經歷。

Agnes 在學術方面的才能得到賞識。而外貌條件不錯的她,也得到她教授的注意力,引起一些同學的嫉妒。一天,Agnes 身上發生了一件壞事。大學和醫療設施的處理方式,都叫人啼笑皆非。但是不論問題多大,生活還是要過。Agnes 繼續在學術界發展,但在壞事陰影下走出來,有時候也還會發生突如其來的恐慌發作,令她無法適從。人們生活中發生的壞事,如何影響大家後來的處世態度?電影從Agnes 這個角色讓觀眾思考。

這部電影在今年的Sundance 電影節和康城影展展出,是以比較低調的手法拍攝。在描繪發生的這件壞事方面,刻意不多描述。讓觀眾想像事情的噩夢成分。

影片一個重要的訊息是:大家不論人品好壞,壞事怎樣都會發生在我們的身上。學習如何與悲劇共存,是人生中的重要一課。

電影導演Eva Victor 也飾演影片的主人翁,她經常帶冷眼看周遭事物。發生的壞事,更從她的人生觀中,奪走她眼中出現的調皮。其中一幕,在事件發生的三年後,壞事的陰影再度把主人翁陷入低潮。然後出現的一個陌生人,卻能夠給予她一個人間的希望。這也提醒人們,不論我們在社會上是佔著什麼樣的位置,個人的言談舉止,還是會有可能對他人造成最慘重的傷害。或是給予他人在絕望中,急需的希望。

《對不起,寶貝 Sorry, Baby》提醒觀眾克服人間悲劇,也是生活的重要一環。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/sorry-baby

“Sorry, Baby” Review: Bad things will happen to everybody

“Screening Room” reviews “Sorry, Baby”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/sorry-baby

Now in theatres

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。