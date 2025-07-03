【全國新聞】入籍前曾犯罪或隱瞞罪行的美國公民 可能被撤銷國籍

July 3, 2025 新聞, 全國消息, 熱點關注
(U.S. DHS)

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府有計劃加緊對付某些被視為對美國國家安全，構成威脅或有潛在危險，或在入籍前犯過罪，但申請入籍時隱瞞罪行的歸化公民，當局要撤銷他們的美國籍。

聯邦司法部在6月11號發佈備忘錄，指示民事部門加緊針對某些歸化公民而撤銷其美國籍，對象包括曾犯下刑事罪行，參與幫派活動，而在申請入籍時瞞報，或對美國國家安全構成持續威脅的個人。

這項措施目的是防止被定罪的恐怖份子重返美國，或持美國護照在國際間旅行。

司法部這個備忘錄也表明，「除籍」行動無限制，司法部的律師可以接受其他任何向民事部門提出，而被裁定為重要、必須跟進的案件。

有法律學者擔心，基於特朗普政府已經表現出不遵守適當程序而任意遣送人出境，未來恐怕也會無限上綱將歸化公民除籍。

《國會山莊報》就指出，特朗普與其他共和黨政客就建議將某些政敵驅逐出境，比如特朗普週二就說，他會考慮將馬斯克趕走。

而田納西州的共和黨籍聯邦眾議員Andy Ogles就呼籲，將贏得民主黨內初選的紐約市長參選人曼達尼（Zohran Mamdani）撤銷美國籍，曼達尼在烏干達出生，在2018年歸化美國籍，Andy Ogles指曼達尼參加的「美國民主社會主義」組織，是信奉共產主義的組織，因此不合入籍的資格。

白宮發言人利維特就指，特朗普重視紐約市，並認為曼達尼的激進政策，會完全搞垮紐約市。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles