【全國新聞】入籍前曾犯罪或隱瞞罪行的美國公民 可能被撤銷國籍

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府有計劃加緊對付某些被視為對美國國家安全,構成威脅或有潛在危險,或在入籍前犯過罪,但申請入籍時隱瞞罪行的歸化公民,當局要撤銷他們的美國籍。

聯邦司法部在6月11號發佈備忘錄,指示民事部門加緊針對某些歸化公民而撤銷其美國籍,對象包括曾犯下刑事罪行,參與幫派活動,而在申請入籍時瞞報,或對美國國家安全構成持續威脅的個人。

這項措施目的是防止被定罪的恐怖份子重返美國,或持美國護照在國際間旅行。

司法部這個備忘錄也表明,「除籍」行動無限制,司法部的律師可以接受其他任何向民事部門提出,而被裁定為重要、必須跟進的案件。

有法律學者擔心,基於特朗普政府已經表現出不遵守適當程序而任意遣送人出境,未來恐怕也會無限上綱將歸化公民除籍。

《國會山莊報》就指出,特朗普與其他共和黨政客就建議將某些政敵驅逐出境,比如特朗普週二就說,他會考慮將馬斯克趕走。

而田納西州的共和黨籍聯邦眾議員Andy Ogles就呼籲,將贏得民主黨內初選的紐約市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)撤銷美國籍,曼達尼在烏干達出生,在2018年歸化美國籍,Andy Ogles指曼達尼參加的「美國民主社會主義」組織,是信奉共產主義的組織,因此不合入籍的資格。

白宮發言人利維特就指,特朗普重視紐約市,並認為曼達尼的激進政策,會完全搞垮紐約市。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。