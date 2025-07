【灣區新聞】國慶日灣區哪些城市可合法放煙花和購買煙花爆竹（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

國慶節常常見到鄰居放煙花爆竹,在灣區,哪些城市可以合法放煙花,及可以購買合法的煙花爆竹呢?

加州於上週末開放合法購買煙花爆竹的途徑到7月6日星期日中午,當中蓋某種類型的煙花爆竹、炮仗,並且明確規定容許放煙火的城市。

在灣區,有10個城市容許銷售和燃放,合法的「安全和明智」的煙花,包括Dublin、Newark、Union City、Pacifica、San Bruno、Gilroy、Dixon、Rio Vista、Suisun City和Cloverdale。

而各區可以自行限制放煙花的地點和時間,例如Dublin市容許在假日的特定時段,在四個特定的公園放煙花。

在加州合法的煙花爆竹,必須蓋有州消防局長的印章,而購買「安全和明智」的煙花,需年滿16歲或以上人士。

至於灣區以外多個縣,包括首府沙加緬度部份地區,也可以合法燃放煙花爆竹。

想知道哪個縣或城市合法放煙花爆竹,可以點擊:https://readyforwildfire.org/prevent-wildfire/fireworks-safety/

