【國際新聞】美越達成貿易協議 越南貨品關稅降至20%

【有線新聞】

美國宣布與越南達成貿易協議,大幅削減對越南貨品的對等關稅至20%,又指越南會開放市場,美國貨可以零關稅出口至越南;越南則期望華府盡快撤銷部分高科技產品的出口限制。

美國總統特朗普跟越共總書記蘇林通電話後,在社交平台宣布兩國達成貿易協議,未有透露何時實施。

美國對大部分越南貨徵收的對等關稅由原先訂的46%降至20%,經越南轉運至美國的商品則要付40%關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅曾指,約三分一的越南出口貨實際是經越南轉口的中國貨。

特朗普聲稱越南將會完全向美國開放市場,美國貨能夠以零關稅出口到越南市場。

越通社報道,雙方就貿易協定框架取得共識,特朗普於通話中高度評價越南承諾向美國的大排量汽車等產品市場准入提供優惠待遇,美國則會大幅削減對多項越南出口貨品的關稅,但沒有提及實際稅率。

越南會繼續加強與美國合作,解決雙邊貿易障礙,蘇林期望華府盡快承認越南市場經濟地位,取消對部分高科技產品出口限制,又邀請特朗普訪問越南。

美媒引述雙方初步訂立的貿易協議草案,越南將向美國肉類等農產品和工業品提供優惠待遇,又同意購入50架波音飛機 ,總值80億美元,數周內會達成最終協議。

美國暫緩向全球多個國家和地區徵收對等關稅安排期限下周三屆滿,華府至今只跟英國正式簽署貿易協議,與中國則達成貿易框架共識。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。