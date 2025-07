【灣區新聞】媒體報導有人貼文對舊金山和紐約國慶日做出恐怖威脅 舊金山市警方澄清

【KTSF 萬若全報導】

有媒體報導,有人貼文對紐約和舊金山(三藩市)在7月4日做出恐怖威脅,舊金山市警察局週四做出澄清。

舊金山臨時警察局長葉培恩說:「首先我要說的是,目前沒有已知的可信威脅,我再說一遍,目前舊金山沒有已知的威脅。」

葉培恩偕同其他公共安全部門等首長,就7月4日國慶日安全問題召開記者會,根據ABC新聞獲得的一份情報,「孤狼」(Lone Wolf)對紐約和舊金山7月4日慶祝活動構成了最大的恐怖威脅。

葉培恩週四表示,已和聯邦調查局(FBI)確認,尚未掌握任何可信威脅的資訊,警察局已取消休假,所有警員將在7月4日當天執勤。

去年元旦,新奧爾良法國區發生卡車撞擊事件,加上有鑑於近期全國各地發生的襲擊事件,以及海外衝突,葉培恩呼籲民眾隨時提高警覺。

在非法煙火方面,上週四舊金山警察局在一輛被盜的U-Haul貨車,查獲數百枚非法煙火爆竹,其中包括各種火箭煙花和桶裝炸彈,但警方相信還是有很多非法煙火流入市面。

舊金山縣警長Paul Miyamoto說:「儘管我們努力確保這些煙火不會出現在街上慶祝或使用,但我們確實知道,有一些煙火在街頭流通,因此我們建議大家不要點燃它們。」

如果在7月4日群眾集會發現任何異常,可以跟舊金山警局發送簡訊Tip 411,簡訊開頭寫SFPD,對於煙火等相關投訴請打311。

