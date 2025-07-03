【灣區新聞】媒體報導有人貼文對舊金山和紐約國慶日做出恐怖威脅 舊金山市警方澄清

【KTSF 萬若全報導】

有媒體報導，有人貼文對紐約和舊金山（三藩市）在7月4日做出恐怖威脅，舊金山市警察局週四做出澄清。

舊金山臨時警察局長葉培恩說：「首先我要說的是，目前沒有已知的可信威脅，我再說一遍，目前舊金山沒有已知的威脅。」

葉培恩偕同其他公共安全部門等首長，就7月4日國慶日安全問題召開記者會，根據ABC新聞獲得的一份情報，「孤狼」（Lone Wolf）對紐約和舊金山7月4日慶祝活動構成了最大的恐怖威脅。

葉培恩週四表示，已和聯邦調查局（FBI）確認，尚未掌握任何可信威脅的資訊，警察局已取消休假，所有警員將在7月4日當天執勤。

去年元旦，新奧爾良法國區發生卡車撞擊事件，加上有鑑於近期全國各地發生的襲擊事件，以及海外衝突，葉培恩呼籲民眾隨時提高警覺。

在非法煙火方面，上週四舊金山警察局在一輛被盜的U-Haul貨車，查獲數百枚非法煙火爆竹，其中包括各種火箭煙花和桶裝炸彈，但警方相信還是有很多非法煙火流入市面。

舊金山縣警長Paul Miyamoto說：「儘管我們努力確保這些煙火不會出現在街上慶祝或使用，但我們確實知道，有一些煙火在街頭流通，因此我們建議大家不要點燃它們。」

如果在7月4日群眾集會發現任何異常，可以跟舊金山警局發送簡訊Tip 411，簡訊開頭寫SFPD，對於煙火等相關投訴請打311。

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