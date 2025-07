【全國新聞】歌手Diddy涉嫌逼良為娼案 陪審團裁定五項控罪兩項成立（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

知名hip hop歌手Diddy涉嫌逼良為娼案週三有裁決,陪審團裁定五項控罪中有兩項成立,由於罪名相對較輕,他面對最高刑罰是入獄20年,而不是終身監禁,法官宣布退庭考量量刑。

Diddy原名Sean Combs,面對五項涉及性罪行的起訴,案件在紐約市法庭開審,陪審團裁定當中三項最嚴重,可判處無期徒刑的控罪不成立,包括一項密謀勒索,兩項用欺詐等手段逼良為娼。

受害人是他前女友Cassie Vantura,及另一名女子Jean,至於兩項較輕的運送1號、2號受害人,以及其他娼妓去賣淫就罪名成立。

控方要求判處最高刑罰,即是每項罪名十年刑期,分期執行,辯方就以被告是初犯為理由要求輕判,法官叫控辯雙方提出辯護理據,暫時退庭。

消息指,Diddy在聽到裁定時,雙拳緊握、擊打檯面,似是在祈禱,他並一度整個人縮在檯底下。

在法庭外有支持者、歌迷集會聲援他,當中有人穿著他的品牌T-shirt,但有其他演藝界人士就對陪審團未有裁定Diddy最嚴重的罪名成立感到失望。

案中關鍵人物,他前女友,也是1號受害人Cassie Ventura的代表律師就發聲明指出,因為Ventura以自身經歷在2023年提出民事訴訟,勇敢出來指證被告的罪行,而為這宗案件的審判鋪平道路。

Ventura在本案審訊初期出庭作證講述,Diddy如何強姦及暴力對待她。

Ventura也透露,Diddy向她及其他目擊暴行的人士作出死亡威脅,讓他們噤聲,有其他演藝界人士隨後也聲稱目睹事件。

由於被告是流行樂界大亨,本案的審訊受到主流社會的關注,八男四女的陪審團也因此引人注意。

消息指,本案陪審員年齡介乎30幾歲到70歲,單身與有家室的人士兩者都有,他們全部都受過高等教育,從事多方面的專業工作。

