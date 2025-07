【灣區新聞】PG&E灣區部分用戶成詐騙受害者 損失金額超過19萬元（視頻）

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)披露,其灣區的部分用戶已成為日益嚴重的公用事業詐騙受害者,今年以來共收到超過2500個詐騙通報,實際受害人數超過兩百人,損失金額超過19萬元。

PG&E用戶要注意了,PG&E週二披露,光是在舊金山灣區,該公司今年以來就收到超過2500宗用戶成為詐騙目標的報告,包括住宅用戶和商業用戶都有,其中又以東灣地區最多,共有971宗,接著是北灣662宗,第三是南灣413宗,舊金山則有260宗,另外,聖荷西和奧克蘭等城市,意圖詐騙的例子也出現上升。

PG&E灣區副總裁Jake Zigelman表示,在大多數的案例中,騙徒會製造恐慌,威脅用戶如果不付錢,就會立刻切斷供電服務,他建議用戶如果收到可疑的聯繫,立刻掛掉電話、關上大門,或是不要回應有關電郵。

PG&E指出,騙徒通常會冒充員工,宣稱需要立即付款,以避免服務遭到切斷,受害人會被施壓,用預付的轉帳卡或手機支付app來付錢,但實際上PG&E從不使用上述支付方式。

在這些通報中,受害人一般的損失超過900元,有超過200名用戶通報稱有落入詐騙的陷阱,不過PG&E預期實際人數更多,因為有些受害人沒有通報。

灣區的中、小型的商家也成為目標,約有250宗案件通報收到詐騙聯繫,詐騙者通常故意選生意繁忙的時候,讓用戶措手不及。

要如何預防這類詐騙?PG&E提醒用戶,絕對不要使用預付的轉帳卡來付帳單,要透過官網上的帳號,來查證可疑的聯絡,碰到疑似的詐騙要立刻通報PG&E。

PG&E強調,該公司不會透過電話或電郵詢問用戶的財務資料,或要求以預付轉帳卡和手機支付帳單。

用戶可以撥打詐騙專線1-833-500-SCAM,或上網到PGE.com/scams查詢詳情,如果感到被威脅,可以撥打911報警。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。