【灣區新聞】PG&E灣區部分用戶成詐騙受害者 損失金額超過19萬元（視頻）

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太平洋煤電公司（PG&E）披露，其灣區的部分用戶已成為日益嚴重的公用事業詐騙受害者，今年以來共收到超過2500個詐騙通報，實際受害人數超過兩百人，損失金額超過19萬元。

PG&E用戶要注意了，PG&E週二披露，光是在舊金山灣區，該公司今年以來就收到超過2500宗用戶成為詐騙目標的報告，包括住宅用戶和商業用戶都有，其中又以東灣地區最多，共有971宗，接著是北灣662宗，第三是南灣413宗，舊金山則有260宗，另外，聖荷西和奧克蘭等城市，意圖詐騙的例子也出現上升。

PG&E灣區副總裁Jake Zigelman表示，在大多數的案例中，騙徒會製造恐慌，威脅用戶如果不付錢，就會立刻切斷供電服務，他建議用戶如果收到可疑的聯繫，立刻掛掉電話、關上大門，或是不要回應有關電郵。

PG&E指出，騙徒通常會冒充員工，宣稱需要立即付款，以避免服務遭到切斷，受害人會被施壓，用預付的轉帳卡或手機支付app來付錢，但實際上PG&E從不使用上述支付方式。

在這些通報中，受害人一般的損失超過900元，有超過200名用戶通報稱有落入詐騙的陷阱，不過PG&E預期實際人數更多，因為有些受害人沒有通報。

灣區的中、小型的商家也成為目標，約有250宗案件通報收到詐騙聯繫，詐騙者通常故意選生意繁忙的時候，讓用戶措手不及。

要如何預防這類詐騙？PG&E提醒用戶，絕對不要使用預付的轉帳卡來付帳單，要透過官網上的帳號，來查證可疑的聯絡，碰到疑似的詐騙要立刻通報PG&E。

PG&E強調，該公司不會透過電話或電郵詢問用戶的財務資料，或要求以預付轉帳卡和手機支付帳單。

用戶可以撥打詐騙專線1-833-500-SCAM，或上網到PGE.com/scams查詢詳情，如果感到被威脅，可以撥打911報警。

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