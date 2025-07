【KTSF】

國慶節的慶祝活動少不了放煙花、放炮仗,而這個對於寵物,尤其對狗來說可能好可怕。

國慶節翌日,通常是動物收容所接收最多走失狗隻的一天,美國人道協會為各寵物主人提供建議,讓寵物冷靜渡過國慶日。

專家建議在室內為寵物創造一個安全的空間,關閉窗戶並拉上窗簾,減少噪音和閃光,盡量提早帶寵物出去散步或玩耍,讓牠們感到疲倦。

如果知道你的寵物不喜歡嘈吵的聲音,主人盡量不要在國慶日將牠們單獨留在家。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。