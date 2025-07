【加州新聞】州長紐森簽署法案 提高影視製作公司稅務優惠至每年7.5億元（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著近年來有更多的電影和電視節目製作,遷移到其他拍攝成本較低的地方,州長紐森週三簽署加州議會通過的法案,提高給予製作公司的稅務優惠上限至每年7.5億元。

州長紐森剛簽署給予電影與電視製作的稅收抵免,從每年3.3億增加超過一倍至7.5億元,這也不局限於南加州,在北加州的灣區和沙加緬度,製作公司也可以申請獲得稅收抵免。

近年來,許多好萊塢製作從洛杉磯遷移到製作成本比較低的地方拍攝電影和電視節目,這些地方包括加拿大的多倫多和溫哥華、新西蘭、英國,甚至是國內的其他州份,例如喬治亞州和路易斯安那州,也包括德州。

剛簽署的法例,把加州給予的稅收抵免超越新澤西州的4.3億元,新墨西哥州的1.3億,和路易斯安那州的1.25億,但還是低於紐約州的8億,和喬治亞州的沒有上限。

紐森也讚揚好萊塢,他指出,到加州的遊客中,每十個人當中就有四個表示,要來看電視、電影中見到的著名地標,例如洛杉磯的好萊塢標誌,和灣區的金門大橋。

紐森說:「人們要觸碰這些東西,與它產生連結,要成為這些景物的一部分,而這也是屬於我們的,這個加州的品牌也是夢想的一部分,所以我們在這裡要推廣這個夢想,要保護這個夢想。」

紐森也指出,下一輪的稅收抵免申請,將在7月7日開始。

而洛杉磯市長Karen Bass也補充,洛杉磯市府現在需要做的,就是簡化申請拍攝許可的程序,讓電影公司更加容易的在加州拍片。

