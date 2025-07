【灣區新聞】聖塔克拉拉縣警在Cupertino逮捕一名涉嫌連續偷竊的婦女

【KTSF】

聖塔克拉拉縣警6月在Cupertino逮捕一名涉嫌連續偷竊的婦女,警方在她的汽車後車廂發現71瓶酒,價值超過三千元。

被捕的是53歲奧克蘭居民Karen Mackey,6月14號,她開車行駛在Cupertino市Bollinger Road時,因為交通違規遭聖縣縣警截停,警方在調閱紀錄時發現,她因涉嫌重大盜竊而被通緝中。

TEQUILA TAKEBACK: A suspected serial liquor thief with a taste for tequila had her mobile bar busted!

Karen Mackey, 53, of Oakland was pulled over by Deputy Din & Deputy Perez on Bollinger Road in @CityofCupertino last month. Inside the car: 71 bottles worth more than $3,000! pic.twitter.com/WIVYOQZ3s8

— SantaClaraCoSheriff (@SCCoSheriff) July 2, 2025