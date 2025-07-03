【灣區新聞】聖塔克拉拉縣警在Cupertino逮捕一名涉嫌連續偷竊的婦女

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聖塔克拉拉縣警6月在Cupertino逮捕一名涉嫌連續偷竊的婦女，警方在她的汽車後車廂發現71瓶酒，價值超過三千元。

被捕的是53歲奧克蘭居民Karen Mackey，6月14號，她開車行駛在Cupertino市Bollinger Road時，因為交通違規遭聖縣縣警截停，警方在調閱紀錄時發現，她因涉嫌重大盜竊而被通緝中。

TEQUILA TAKEBACK: A suspected serial liquor thief with a taste for tequila had her mobile bar busted!

Karen Mackey, 53, of Oakland was pulled over by Deputy Din & Deputy Perez on Bollinger Road in @CityofCupertino last month. Inside the car: 71 bottles worth more than $3,000! pic.twitter.com/WIVYOQZ3s8 — SantaClaraCoSheriff (@SCCoSheriff) July 2, 2025

隨後警方在她的車輛後車廂內，發現71瓶被偷的烈酒，而且大多是Tequila，於是將她逮捕。

警方表示，這些酒都是從聖塔克拉拉縣，多間Safeway超市偷來的價值超過三千元。

這些酒已經物歸原主，嫌犯則因為逮捕令，以及涉嫌有前科的盜竊，被關押在聖塔克拉拉主監獄。

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