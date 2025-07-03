【全國新聞】今年出外旅行慶祝國慶人數預料創下歷史新高

【KTSF 張擎鳳報導】

週五就是國慶節，預計今年出外旅行慶祝國慶的人數將會創下歷史新高。

週四國内多個機場迎接一年中最繁忙的日子，原因是多名民衆乘搭飛機出行，希望同親朋好友團聚，一齊慶祝國慶節。

美國汽車協會（AAA）預計今年出外旅行的人數高達7千2百萬人，當中包括乘搭飛機、自駕遊以及乘坐火車的旅客。

舊金山（三藩市）國際機場（SFO）亦預計，今年接待的客量會比去年高出4%。

Kpix電視台的記者到SFO，並且採訪旅客，其中一家人來自Walnut Creek，他們要從SFO乘搭飛機去波士頓，再乘坐遊輪慶祝國慶節。

旅客Shang Chu說：「開始變得擁擠了，所以我們必須提前兩個小時到達，為了一個四小時的機程，而且我們帶著孩子一起旅行，所以會困難一點。」

旅客Gayle說：「我要去看我的表兄弟姐妹，我們最後一次見面時是25歲，現在我們都75歲了，所以會很有趣的。」

旅客Fiorella說：「每個人都在旅行，當然老年人常發生意外，聽到新聞裡說的那些事，我們有點害怕，但我們知道乘搭飛機是最安全的旅行方式。」

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