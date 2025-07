【全國新聞】今年出外旅行慶祝國慶人數預料創下歷史新高

【KTSF 張擎鳳報導】

週五就是國慶節,預計今年出外旅行慶祝國慶的人數將會創下歷史新高。

週四國内多個機場迎接一年中最繁忙的日子,原因是多名民衆乘搭飛機出行,希望同親朋好友團聚,一齊慶祝國慶節。

美國汽車協會(AAA)預計今年出外旅行的人數高達7千2百萬人,當中包括乘搭飛機、自駕遊以及乘坐火車的旅客。

舊金山(三藩市)國際機場(SFO)亦預計,今年接待的客量會比去年高出4%。

Kpix電視台的記者到SFO,並且採訪旅客,其中一家人來自Walnut Creek,他們要從SFO乘搭飛機去波士頓,再乘坐遊輪慶祝國慶節。

旅客Shang Chu說:「開始變得擁擠了,所以我們必須提前兩個小時到達,為了一個四小時的機程,而且我們帶著孩子一起旅行,所以會困難一點。」

旅客Gayle說:「我要去看我的表兄弟姐妹,我們最後一次見面時是25歲,現在我們都75歲了,所以會很有趣的。」

旅客Fiorella說:「每個人都在旅行,當然老年人常發生意外,聽到新聞裡說的那些事,我們有點害怕,但我們知道乘搭飛機是最安全的旅行方式。」

