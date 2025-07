【全國新聞】《大美法案》對富人、窮人、長者或年輕人有何影響

【KTSF 朱慧琪報導】

參議院週二以些微票數通過總統特朗普推動大幅減稅和減開支的《大美法案》,對於不論富人和窮人,長者抑或年輕人有何影響?

從長者到大學生,從富人到窮人,《大美法案》幾乎影響每個人,週二在參議院驚險過關的《大美法案》,減稅幾乎適用於每一戶家庭,但稅務政策中心的分析顯示,將近60%的減稅,只惠及於美國頭20%的家庭,即是年收入超過21萬7千元或以上的人,而大多數中低收入的美國人,可能不會察覺到稅單有太大變化,而這項法案還臨時為部分領小費或加班費的員工以及長者提供減稅,有效期至2028年。

此外,總統推動的驅逐移民議程,還將獲得約1,500億的新資金,包括用於興建邊境圍牆、ICE執法工作和拘留中心,但這一切都需要付出巨大的代價。

根據無黨派國會預算辦公室的數據,十年來美國赤字增加了約3.3萬億元,以及這次是數十年來,對聯邦社保體系的最大削減,包括食品援助、可負擔醫療法案和Medicaid。

專家表示,這將對整個醫療保健系統產生連鎖反應,尤其是對農村醫院,它們被迫裁員、限制服務,甚至關閉。

