【全國新聞】眾院按黨派路線通過《大美法案》最終版本 趕在國慶日提交特朗普簽署

國會眾議院週四按黨派路線通過《大美法案》的兩院最後協調版本,趕在國慶日提交總統特朗普簽署生效。

國會眾議院週四以218對214票,又是驚險通過《大美法案》兩院最後的協調版本,雖然眾議長約翰遜一夜不停遊說,而特朗普週四早上也再次打電話給那些堅決反對的共和黨人,軟硬兼施之下,最後仍有兩人與民主黨人聯手投下反對票,大幅削減Medicaid開支是其中的主要因素,這個也是眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries花了超過八小時發言,抨擊法案的重點之一。

他形容法案是「大醜法案」,劫貧濟富,剝奪無數人的健保與糧食,他甚至形容國會殿堂是追擊美國民眾的健康、安全與福祉的「罪案現場」,強調民主黨絕不會參與。

Jeffries說:「這場空前攻擊衝向美國民眾,攻擊我們當中最脆弱者,為的是給富豪金主大減稅,若法案過關便是本建制之恥,這不是美國,我們比這好得多。」

但支持法案的共和黨人就認為,這個是一代人的機會,去實現現代歷史上最全面與最影響深遠的保守派改革。

《大美法案》是特朗普第二任期最重要的立法議程,最終令國會在他定下的日期前完成立法,也被視為他一大勝利。

特朗普說,法案涵蓋幾乎所有範疇,包括大幅減稅、提高邊境安全,以及打擊非法移民等。

特朗普說:「你檢視法案就會很容易支持它,我們逐點檢視這法案,有歷來最大規模減稅,大大有利安全,尤其有利南部邊境安全,移民議題也在內,法案涵蓋一切,它是歷來簽署的最大同類法案。」

《大美法案》定案版本會延續今年到期的2017特朗普第一任期的減稅計劃,預期在未來十年減稅4.5萬億,當中包括新加入的小費與加班費免稅。

為支持減稅,法案預期大幅削減聯邦醫療補助計劃Medicaid、糧食券等福利,以及其他社會服務超過一萬億,並削減對再生綠色能源項目的稅務優惠。

法案重新重視傳統的石化能源,此外也加強國防與國土安全事項 ,預期將會建立最先進的「金穹」防空系統。

國會預算辦公室估計,《大美法案》將會在未來十年增加3.4萬億財政赤字。

此外,鑑於《大美法案》將國債上限推高多5萬億,加上目前美國國債總額是36.2萬億,國會預算辦公室估計,在未來30年,利息支付總額將會高達78萬億,這個也是部份強硬保守派共和黨人堅決反對《大美法案》的主要原因,此外,保守派也要求削減更多的社會福利開支。

