【全國新聞】《大美法案》送交眾議院審議 共和黨內出現意見分歧

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普推動的大幅減稅和減開支的《大美法案》,週二在國會參議院驚險過關之後,法案現時提交眾議院審議辯論,不過眾議院共和黨內也出現意見分歧,有可能拖慢法案的通過,特朗普與國會眾議長約翰遜親自遊說議員。

參議院修訂後的《大美法案》轉到眾議院審議,特朗普所屬的共和黨週三仍然不斷有新的意見分歧。

白宮和眾議長約翰遜正積極試圖將眾議院的共和黨人團結起來,法案要在眾議院過關,只容許在共和黨團全員報到下,最多流失三票,但南達科他州聯邦眾議員Dusty Johnson表示,目前有九名共和黨「頑固份子」反對法案。

約翰遜表示,他也有跟強硬派份子接觸,得到正面反應,他感覺到有前進的動力,他也樂觀認為表決法案時有好的結果。

他又說,必須通過法案,因為這關乎全國人民的利益。

約翰遜說:「這法案非凡之處就是對美國人民太重要,我們的大部份議程濃縮在這法案裡面,所以法案必須通過,我們必須為人民服務,總統也希望如此,他也如此說,這不是眾議院或參議院的法案,而是人民的法案,我們的施政議程。」

特朗普希望法案在星期五國慶日之前,送交他簽署生效,但除了黨內意見分歧甚為棘手之外,天氣也成問題,近日來東部廣泛地區惡劣天氣,影響許多航班,週三就有多名國會眾議員未能登機,趕回華盛頓投票。

《大美法案》修訂版本已在規則委員會過關,正等待眾議院的程序表決,一旦通過就舉行正式的投票。

