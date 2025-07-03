【全國新聞】《大美法案》送交眾議院審議 共和黨內出現意見分歧

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普推動的大幅減稅和減開支的《大美法案》，週二在國會參議院驚險過關之後，法案現時提交眾議院審議辯論，不過眾議院共和黨內也出現意見分歧，有可能拖慢法案的通過，特朗普與國會眾議長約翰遜親自遊說議員。

參議院修訂後的《大美法案》轉到眾議院審議，特朗普所屬的共和黨週三仍然不斷有新的意見分歧。

白宮和眾議長約翰遜正積極試圖將眾議院的共和黨人團結起來，法案要在眾議院過關，只容許在共和黨團全員報到下，最多流失三票，但南達科他州聯邦眾議員Dusty Johnson表示，目前有九名共和黨「頑固份子」反對法案。

約翰遜表示，他也有跟強硬派份子接觸，得到正面反應，他感覺到有前進的動力，他也樂觀認為表決法案時有好的結果。

他又說，必須通過法案，因為這關乎全國人民的利益。

約翰遜說：「這法案非凡之處就是對美國人民太重要，我們的大部份議程濃縮在這法案裡面，所以法案必須通過，我們必須為人民服務，總統也希望如此，他也如此說，這不是眾議院或參議院的法案，而是人民的法案，我們的施政議程。」

特朗普希望法案在星期五國慶日之前，送交他簽署生效，但除了黨內意見分歧甚為棘手之外，天氣也成問題，近日來東部廣泛地區惡劣天氣，影響許多航班，週三就有多名國會眾議員未能登機，趕回華盛頓投票。

《大美法案》修訂版本已在規則委員會過關，正等待眾議院的程序表決，一旦通過就舉行正式的投票。

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