【灣區新聞】Hayward市住宅爆炸兩人受傷 疑涉製造非法煙花

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Hayward市一間住宅週四中午發生爆炸，兩人受傷送院，情況危殆，警方初步調查發現住宅內可能製造非法煙花或爆炸物。

Hayward警方中午12時18分左右接報，Mandarin Ave 27000號路段一間住宅發生火警，警員到達現場後，發現一名成年男人受傷，傷勢與煙花爆炸相關。

在警員在場期間，住宅發生第二次爆炸，波及房屋附近地區需要疏散。

從高空拍攝的畫面見到，房屋屋頂及附近的汽車損毀，爆炸導致兩人受傷需送院，情況危殆。

有附近鄰居指，當時聽到第三次爆炸聲。

居民Mary Singian說：「當我走到車房幫助救火時，我聽到他們在屋裡說，又要爆炸了、又要爆炸了，就在那時我保持距離，然後發生了第二次爆炸，之後我變得迷糊，我的耳朵開始聽到嗡嗡響，當我想回家時、就發生第三次爆炸。」

爆炸發生後，她見到事主流血。

Singian說：「之後我看到一家人很驚慌，然後我看到戶主倒地流血，之後我看到他的兒子哭叫，喊著爸爸說不要、不要，求求你。」

警方經初步調查指，住宅內可能製造非法煙花或爆炸物，至於爆炸起因仍調查中。

當局經評估後，由於在住宅內剩餘的爆炸物料，可能構成危險，當局亦出動Alameda縣爆炸物處理組到場協助。

警方再次提醒在Hayward市放煙花是違法行為。

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