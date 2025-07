【灣區新聞】Hayward市住宅爆炸兩人受傷 疑涉製造非法煙花

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Hayward市一間住宅週四中午發生爆炸,兩人受傷送院,情況危殆,警方初步調查發現住宅內可能製造非法煙花或爆炸物。

Hayward警方中午12時18分左右接報,Mandarin Ave 27000號路段一間住宅發生火警,警員到達現場後,發現一名成年男人受傷,傷勢與煙花爆炸相關。

在警員在場期間,住宅發生第二次爆炸,波及房屋附近地區需要疏散。

從高空拍攝的畫面見到,房屋屋頂及附近的汽車損毀,爆炸導致兩人受傷需送院,情況危殆。

有附近鄰居指,當時聽到第三次爆炸聲。

居民Mary Singian說:「當我走到車房幫助救火時,我聽到他們在屋裡說,又要爆炸了、又要爆炸了,就在那時我保持距離,然後發生了第二次爆炸,之後我變得迷糊,我的耳朵開始聽到嗡嗡響,當我想回家時、就發生第三次爆炸。」

爆炸發生後,她見到事主流血。

Singian說:「之後我看到一家人很驚慌,然後我看到戶主倒地流血,之後我看到他的兒子哭叫,喊著爸爸說不要、不要,求求你。」

警方經初步調查指,住宅內可能製造非法煙花或爆炸物,至於爆炸起因仍調查中。

當局經評估後,由於在住宅內剩餘的爆炸物料,可能構成危險,當局亦出動Alameda縣爆炸物處理組到場協助。

警方再次提醒在Hayward市放煙花是違法行為。

