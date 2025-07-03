【全國新聞】芝加哥爆發兩宗大規模槍擊案 共4人喪生14人傷

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芝加哥爆發兩宗大規模槍擊案，其中一宗案件導致4人喪生，14人受傷。

週四芝加哥市長和警察局長召開記者會，向市民交代關於週三晚發生的兩宗大規模槍擊案。

芝加哥市長Brandon Johnson說：「週三晚兩宗大規模槍擊案，重創了我們的城市，一宗在市内南面發生，導致4人要送醫院治療，另外一宗在River North社區發生，導致4人身亡，還有14人仍在醫院留醫。」

據報週三晚饒舌女歌手，24歲的Mello Buckzz，在River North社區West Chicago Avenue 300號路段的酒吧Artis Restaurant and Lounge，舉辦慶功派對，因為她剛剛發佈了一張唱片，但本應喜慶的一晚，最終以悲劇收場。

芝加哥警察局長描述當晚的事件，並且譴責槍擊案中的槍手。

芝加哥警察局長Larry Snelling說：「週三晚的大規模槍擊案，槍手們是可悲的和懦弱的，你駕車到一個正在舉行活動的地點，多人參加完派對正在離去，他們站在馬路邊，這時車輛靠近，當時大約晚上11點左右，車内的人對人群開槍，他們不在乎子彈擊中了誰，在數秒内18人中槍，4人身亡。」

4名死者中有兩男兩女，年齡介乎23至27歲，目前當局正在調查這宗事故，歌手Buckzz在社交媒體平台上發文，為死難者和傷者祈禱。

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