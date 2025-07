【全國新聞】芝加哥爆發兩宗大規模槍擊案 共4人喪生14人傷

【KTSF】

芝加哥爆發兩宗大規模槍擊案,其中一宗案件導致4人喪生,14人受傷。

週四芝加哥市長和警察局長召開記者會,向市民交代關於週三晚發生的兩宗大規模槍擊案。

芝加哥市長Brandon Johnson說:「週三晚兩宗大規模槍擊案,重創了我們的城市,一宗在市内南面發生,導致4人要送醫院治療,另外一宗在River North社區發生,導致4人身亡,還有14人仍在醫院留醫。」

據報週三晚饒舌女歌手,24歲的Mello Buckzz,在River North社區West Chicago Avenue 300號路段的酒吧Artis Restaurant and Lounge,舉辦慶功派對,因為她剛剛發佈了一張唱片,但本應喜慶的一晚,最終以悲劇收場。

芝加哥警察局長描述當晚的事件,並且譴責槍擊案中的槍手。

芝加哥警察局長Larry Snelling說:「週三晚的大規模槍擊案,槍手們是可悲的和懦弱的,你駕車到一個正在舉行活動的地點,多人參加完派對正在離去,他們站在馬路邊,這時車輛靠近,當時大約晚上11點左右,車内的人對人群開槍,他們不在乎子彈擊中了誰,在數秒内18人中槍,4人身亡。」

4名死者中有兩男兩女,年齡介乎23至27歲,目前當局正在調查這宗事故,歌手Buckzz在社交媒體平台上發文,為死難者和傷者祈禱。

