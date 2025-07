【加州新聞】報告指加州一些大城市的罪案率在2024年有下降趨勢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據加州司法部的報告,加州一些大城市的罪案,在疫情期間增加之後,在2024年有下降的趨勢。

看整個加州的犯罪數據,以每十萬人計算的犯罪率,在2024年下跌了8%,暴力罪案下跌了6%,財產犯罪下跌了8.4%。

在灣區的三大城市中,2024年的犯罪率和前一年相比,奧克蘭和舊金山有明顯的下降,分別下跌15%和28%,聖荷西則稍微上升,但還沒有超越奧克蘭和舊金山的水平。

而奧克蘭的犯罪率,比舊金山多出大約一倍,是聖荷西的三倍,涉及財產的罪案有下降的趨勢,但是暴力罪案卻有增加。

縱然去年出現罪案下跌,但是加州居民對不斷在媒體出現,盜賊大膽洗劫商店的畫面,還有商店為了遏制貨品被偷,而需要把貨品鎖起來的情況,都促使加州所有58個縣支持加強執法的36號提案,民眾對罪案難以容忍,也促使加州兩大縣Alameda和洛杉磯,屬於進步派的地檢官要換人。

舊金山警察部門就2024年的犯罪報告表示,該部門會和社區與社區領袖們回應居民對公共安全的關注,並會繼續和其他市府機構合作處理罪案問題。

