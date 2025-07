【KTSF 陳爍嘉報導】

北加Yolo縣一個煙火廠週二晚間發生爆炸起火,原因還在調查中。

據KPIX電視台報導,當地的Winters警察局稱,事件發生在附近的Esparto社區,由於大規模爆炸,該社區的幾條街道已被封閉,Yolo縣官員已在當地發布強制疏散令。

縣警長辦公室證實,該建築是一座煙火爆竹倉庫,位於23號縣道和86A號縣道交匯處,爆炸產生的煙柱高度達到1萬至1萬5000英尺。

加州消防局表示,他們已派遣了一支消防隊前往該地區協助滅火,目前尚不清楚是否有人受傷,爆炸原因也還在調查中。

