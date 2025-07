【灣區新聞】舊金山灣區空氣品質管理局的舊車報廢換現金計劃 最高補助提高至2千元（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)灣區空氣品質管理局的舊車報廢換現金計劃,週二起將最高補助提高至2,000元,範圍延伸至2000年份車款。

舊金山灣區空氣品質管理局為減少空氣污染,並給車主有機會安全地淘汰老舊車輛又可獲得補助的舊車回購計劃(Vehicle Buy Back Program)。

報廢範圍本來是1998年及以前的車輛,換取1,500元的現金補助,週二起當局將補助金額提高至2,000元,同時放寬申請資格至2000年及以前車款。

符合條件的汽車與小型卡車,可由核准報廢廠進行報廢處理,申請人才可領取補助金。

根據當局官方網站,參與該計劃的車輛必須符合下列條件。

目前在灣區註冊為可行駛車輛,且車況良好可正常行駛。

在過去連續兩年內,於灣區註冊為可行駛車輛,若車輛距離法定廢氣排放檢測,Smog Check期限60天內則須通過檢測才可申請。

有關詳情與申請方式,可至灣區空氣品質管理局官網查閱,但記者注意到,官網中文版訊息並未更新,請以英文版本為準。

