【全國新聞】美國國際開發署停止運作 對華人社區以至世界有何影響（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

有60年歷史的美國國際開發署（USAID）週二正式停止運作，這個對華人社區以及世界會有什麼影響呢？

美國國際開發署現在停止運作，是特朗普政府精簡聯邦機構行動的一環，也是富豪馬斯克主導的「政府效率部」的主要目標之一。

美國國會於1961年，總統甘迺迪任內通過《對外援助法》，設立美國國際開發署，其使命是援助並推動全球減貧，促進民主社會與公共衛生。

過去60多年來，這個獨立運作的機構與世界各國合作，協助終結極端貧窮，並推動有韌性的民主社會發展，比如在20世紀，國際開發署推動農業「綠色革命」，發揮了關鍵角色，據稱拯救了全球約10億人口免於飢荒。

開發署也與多個全球夥伴共同強化各國公共衛生體系，被認為自1990年以來，使全球五歲以下兒童的死亡率降低近七成。

但週二正式停止獨立運作，其屬下的對外援助項目由國務院接管，國務卿魯比奧宣布有關消息時指出，過去幾十年來在冷戰結束後，國際開發署除了花費公帑，創造出一個在全球各地遍地開花的NGO非政府組織網絡之外，並無表現，所賦予的開發目標也甚少達成，結果只是推高世界各地的反美情緒，而各地的動盪也經常加劇。

國務卿認為，國際開發署未能確保各項對外援助計劃，能確實支持美國的利益，因此當局要正式終止一個由政府贊助，做事卻無效率的時代。

特朗普2.0的對外資助項目，將以美國利益為優先。

特朗普第二任期展開後，隨即交新成立、由馬斯克領導的「政府效率部」，著手精簡聯邦機構，國際開發署是主要目標之一，當時就被批評浪費大量公帑，在世界各地推行一些莫名其妙、充斥左翼色彩的項目，其多項資金因此遭削減或切斷，許多原先的項目宣布終止，工作人員也被大批裁撤。

在新政策下，透過美國國際開發署獲得資助的自由亞洲電台當中的粵語組，自今年3月曾一度減少人手，繼續有限度在社交媒體平台，提供新聞更新，但隨住國際開發署的關閉，服務了海外香港人20年多的自由亞洲電台粵語組，週二也宣佈正式結束停止運作。

在其網站最後一篇名為自由亞洲粵語告別讀者的文章中，各記者留下感言指，雖然自由聲音消失，但信念永不熄滅。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。