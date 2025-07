【全國新聞】美國國際開發署停止運作 對華人社區以至世界有何影響（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

有60年歷史的美國國際開發署(USAID)週二正式停止運作,這個對華人社區以及世界會有什麼影響呢?

美國國際開發署現在停止運作,是特朗普政府精簡聯邦機構行動的一環,也是富豪馬斯克主導的「政府效率部」的主要目標之一。

美國國會於1961年,總統甘迺迪任內通過《對外援助法》,設立美國國際開發署,其使命是援助並推動全球減貧,促進民主社會與公共衛生。

過去60多年來,這個獨立運作的機構與世界各國合作,協助終結極端貧窮,並推動有韌性的民主社會發展,比如在20世紀,國際開發署推動農業「綠色革命」,發揮了關鍵角色,據稱拯救了全球約10億人口免於飢荒。

開發署也與多個全球夥伴共同強化各國公共衛生體系,被認為自1990年以來,使全球五歲以下兒童的死亡率降低近七成。

但週二正式停止獨立運作,其屬下的對外援助項目由國務院接管,國務卿魯比奧宣布有關消息時指出,過去幾十年來在冷戰結束後,國際開發署除了花費公帑,創造出一個在全球各地遍地開花的NGO非政府組織網絡之外,並無表現,所賦予的開發目標也甚少達成,結果只是推高世界各地的反美情緒,而各地的動盪也經常加劇。

國務卿認為,國際開發署未能確保各項對外援助計劃,能確實支持美國的利益,因此當局要正式終止一個由政府贊助,做事卻無效率的時代。

特朗普2.0的對外資助項目,將以美國利益為優先。

特朗普第二任期展開後,隨即交新成立、由馬斯克領導的「政府效率部」,著手精簡聯邦機構,國際開發署是主要目標之一,當時就被批評浪費大量公帑,在世界各地推行一些莫名其妙、充斥左翼色彩的項目,其多項資金因此遭削減或切斷,許多原先的項目宣布終止,工作人員也被大批裁撤。

在新政策下,透過美國國際開發署獲得資助的自由亞洲電台當中的粵語組,自今年3月曾一度減少人手,繼續有限度在社交媒體平台,提供新聞更新,但隨住國際開發署的關閉,服務了海外香港人20年多的自由亞洲電台粵語組,週二也宣佈正式結束停止運作。

在其網站最後一篇名為自由亞洲粵語告別讀者的文章中,各記者留下感言指,雖然自由聲音消失,但信念永不熄滅。

