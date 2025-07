【全國新聞】特朗普巡視佛州新移民拘留中心 名為「鱷魚惡魔島」

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週二巡視位於佛羅里達州新建的移民拘留中心,目的是要展示特朗普政府加緊打擊非法移民,第一批無證客週三會入住這裡。

這個位於佛羅里達州邁阿密以西大約80公里的Everglades,名為「鱷魚惡魔島」的新建移民拘留中心,顧名思義這個與世隔絕的島,是被鱷魚包圍,周圍環境和地形險惡,到處是危險的野生動物,中心裡面有五千個床位。

特朗普週二專程前往巡視,目的是要展示特朗普政府致力加緊打擊非法移民,也是特朗普優先針對的核心政策之一。

隨行的國土安全部長Kristi Noem表示,如果非法移民自願遣返,他們就無需扣押在這裡,日後他們也可以合法到美國。

在巡視期間,特朗普表示,轟炸伊朗非常成功,也要慶祝駕駛B2轟炸機的英雄機師。

特朗普又說,以色列總理納坦也胡將於下星期一到訪白宮舉行會談,商談有關以哈停火,以及釋放加薩人質的問題。

