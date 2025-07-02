【灣區新聞】Sunnyvale珠寶店發生打砸搶案件 匪徒光天化日下駕車撞店搶劫（視頻）

【KTSF】

南灣Sunnyvale的一間珠寶店，上週末發生打砸搶案件（smash and grab），匪徒在光天化日之下，暴力破壞店面後闖入珠寶店，搶走數量不明的商品。

這起打砸搶案件發生在Sunnyvale市E El Camino Real 1053號的Manisha珠寶店，整個店面用木板暫時封住，看得出遭遇嚴重破壞。

店主留下一張紙條，表示出現緊急狀況，需要暫時關閉。

根據Sunnyvale公共安全部門指出，上星期天下午近3點，一群匪徒駕駛一輛失竊的汽車，撞進位於E El Camino Real 1000號路段的一家珠寶店，然後用錘子砸碎展示櫃，拿走了數量不詳的貴重商品，之後坐上幾輛接應的車輛逃走。

至於用來破門而入的車輛，則被留在原地，後來證實是失竊汽車。

事件導致店內一名人員受傷，但沒有生命危險，被送往附近醫院救治。

獲報到場的警員，發現了其中一輛逃逸車輛，並試圖將其攔下，但車內司機沒有停車，最終因為公共安全風險理由，警方取消了追捕。

警方呼籲有線索的民眾致電(408) 730-7110。

本台週二前往受害的珠寶店，但店面沒有人在，隔壁的商家拒絕接受採訪，因為擔心自己的安全，週二也有顧客到珠寶店撲了空，對於發生這起不幸事件也表示難過。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。