【灣區新聞】Sunnyvale珠寶店發生打砸搶案件 匪徒光天化日下駕車撞店搶劫（視頻）

南灣Sunnyvale的一間珠寶店,上週末發生打砸搶案件(smash and grab),匪徒在光天化日之下,暴力破壞店面後闖入珠寶店,搶走數量不明的商品。

這起打砸搶案件發生在Sunnyvale市E El Camino Real 1053號的Manisha珠寶店,整個店面用木板暫時封住,看得出遭遇嚴重破壞。

店主留下一張紙條,表示出現緊急狀況,需要暫時關閉。

根據Sunnyvale公共安全部門指出,上星期天下午近3點,一群匪徒駕駛一輛失竊的汽車,撞進位於E El Camino Real 1000號路段的一家珠寶店,然後用錘子砸碎展示櫃,拿走了數量不詳的貴重商品,之後坐上幾輛接應的車輛逃走。

至於用來破門而入的車輛,則被留在原地,後來證實是失竊汽車。

事件導致店內一名人員受傷,但沒有生命危險,被送往附近醫院救治。

獲報到場的警員,發現了其中一輛逃逸車輛,並試圖將其攔下,但車內司機沒有停車,最終因為公共安全風險理由,警方取消了追捕。

警方呼籲有線索的民眾致電(408) 730-7110。

本台週二前往受害的珠寶店,但店面沒有人在,隔壁的商家拒絕接受採訪,因為擔心自己的安全,週二也有顧客到珠寶店撲了空,對於發生這起不幸事件也表示難過。

