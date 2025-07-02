【灣區新聞】舊金山市府持有的建築物中 至少有24幢可能在大地震中倒塌

【KTSF】

根據舊金山市府公布的地震風險評級，舊金山市府持有的建築物中，至少有24幢可能在大地震中倒塌，另外有20多幢可能遭受嚴重破壞，這些高危建築物包括每年有數萬人前往報到陪審員的司法大樓，以及多個消防局、警局和無家可歸者庇護中心。

市府的地震風險評級分一至四級，當中第四級是最高風險，而評級是由結構工程師釐定。

據舊金山紀事報報導，市府持有的建築物中，有24幢處於第四級，這代表如發生大地震，建築物將會遭受嚴重的結構性和非結構性破壞，可能會倒塌，對建築物內的人士構成生命危險，當中包括位於Folsom街2300號的消防局7號分局、位於24街2345號的Taraval警察分局、位於5街525號的MSC-South庇護中心，以及位於Otis街170號的人類服務局總部。

另外，市府持有的26幢建築物處於第三級，地震造成的損毀，可能會對建築物內的人士造成生命危險，如位於Bryant街850號的司法大樓。

處於這兩個級別的建築物，地需造成的破壞可能嚴重至難以修補，而評級所跟據的地震嚴重程度，與1986年發生的6.9級Loma Prieta地震相若。

自1990年以來，舊金山已花費200億元對最重要的公共基建進行防地震加固工程，當中包括市府大樓、退伍軍人紀念館、Laguna Honda醫院。

市府官員表示，在防地震加固工作上，舊金山已比灣區其他城市做得好。

雖然如此，市府持有的建築物仍有數十幢未進行防地震加固，可能在大地震時不堪一擊。

美國地質研究所估計，灣區未來30年，發生6.7級地震的機率是72%，發生7級地震的機率是51%，發生7.5級地震的機率是20%。

舊金山公務局結構工程部小組經理Raymond Lui說，舊金山市約900幢樓宇，其實只有約3分之1進行了地震風險評估，因為這項工作耗費高昂兼需要動員人力，有些尚未進行評估的建築物可能處於三級或四級，但根據電腦系統的估算，這個可能性很低。

加州法例並無規定舊金山需要對現有建築物進行防地震加固，而根據現行建築標準，大多數新建築物在發生至少7.9級大地震時都不會倒塌，而醫院和警局等必要建築物的安全標準也較其他建築物高。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。