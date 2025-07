【灣區新聞】舊金山市府持有的建築物中 至少有24幢可能在大地震中倒塌

【KTSF】

根據舊金山市府公布的地震風險評級,舊金山市府持有的建築物中,至少有24幢可能在大地震中倒塌,另外有20多幢可能遭受嚴重破壞,這些高危建築物包括每年有數萬人前往報到陪審員的司法大樓,以及多個消防局、警局和無家可歸者庇護中心。

市府的地震風險評級分一至四級,當中第四級是最高風險,而評級是由結構工程師釐定。

據舊金山紀事報報導,市府持有的建築物中,有24幢處於第四級,這代表如發生大地震,建築物將會遭受嚴重的結構性和非結構性破壞,可能會倒塌,對建築物內的人士構成生命危險,當中包括位於Folsom街2300號的消防局7號分局、位於24街2345號的Taraval警察分局、位於5街525號的MSC-South庇護中心,以及位於Otis街170號的人類服務局總部。

另外,市府持有的26幢建築物處於第三級,地震造成的損毀,可能會對建築物內的人士造成生命危險,如位於Bryant街850號的司法大樓。

處於這兩個級別的建築物,地需造成的破壞可能嚴重至難以修補,而評級所跟據的地震嚴重程度,與1986年發生的6.9級Loma Prieta地震相若。

自1990年以來,舊金山已花費200億元對最重要的公共基建進行防地震加固工程,當中包括市府大樓、退伍軍人紀念館、Laguna Honda醫院。

市府官員表示,在防地震加固工作上,舊金山已比灣區其他城市做得好。

雖然如此,市府持有的建築物仍有數十幢未進行防地震加固,可能在大地震時不堪一擊。

美國地質研究所估計,灣區未來30年,發生6.7級地震的機率是72%,發生7級地震的機率是51%,發生7.5級地震的機率是20%。

舊金山公務局結構工程部小組經理Raymond Lui說,舊金山市約900幢樓宇,其實只有約3分之1進行了地震風險評估,因為這項工作耗費高昂兼需要動員人力,有些尚未進行評估的建築物可能處於三級或四級,但根據電腦系統的估算,這個可能性很低。

加州法例並無規定舊金山需要對現有建築物進行防地震加固,而根據現行建築標準,大多數新建築物在發生至少7.9級大地震時都不會倒塌,而醫院和警局等必要建築物的安全標準也較其他建築物高。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。