【全國新聞】兩中國公民涉嫌為中國國家安全部搜集美國海軍基地及官兵情報被捕（視頻）

July 2, 2025 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

兩名中國公民涉嫌為中國國家安全部搜集美國海軍基地及官兵情報，分別在俄勒岡州和德州遭到聯邦調查局探員逮捕，雙雙面臨從事秘密間諜活動等罪名起訴。

根據起訴書，39歲持旅遊簽證的Liren Lai，之前收編38歲住在奧勒岡州，持有綠卡的Yuance Chen，這兩名男子2021年11月到2022年1月期間一起到廣州，準備幫中國國家安全部完成至少1萬美元的現金支付「秘密投放」任務，任務內容是安排把裝有現金的一個背包，留在東灣Livermore一個娛樂場所的置物櫃裡。

根據調查，「秘密投放」任務之後，Chen與Lai持續合作，幫中國國安部尋找願意幫忙加入間諜工作的美國海軍現役官兵。

訴狀指出，2022年與2023年，Chen與Lai曾經走訪華盛頓州的海軍基地，以及南加州San Gabriel的海軍募兵中心，在海軍募兵中心裡，Chen對公布欄上的名單拍照，名單有著海軍新兵的姓名等資料，絕大多數新兵的家鄉註明’中國’。

根據司法部調查，Chen拍攝的名單照片，後來傳給了一名中共國安部情報官員。

司法部指出，Chen後來透過社群媒體，跟一名海軍人員聯絡，獲得安排在聖地牙哥參觀林肯號航空母艦。

2024年4月及今年3月，Chen兩度前往廣州，與國安部情報官員討論完成特殊任務的酬勞價碼。

起訴書指，Chen與Lai兩人，以中國政府代理人身份，為中國國家安全部搜集美國海軍基地與海軍官兵情報，企圖吸收美軍人員協助從事間諜工作，如果裁定罪名成立，最高將處以10年有期徒刑及最高25萬美元罰金。

Lai和Chen上星期五分別在德州和俄勒岡州被捕。

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