【財經新聞】包維爾堅持在利率政策問題採審慎觀望態度

【KTSF 張麗月報導】

雖然總統特朗普不斷催促聯儲局減息，但主席包維爾繼續堅持立場，在利率政策問題上採取審慎觀望態度。

包維爾在葡萄牙出席歐洲央行大會時再次堅持，面對關稅戰對經濟帶來的影響和不確定性，聯儲局必須審慎行事，觀察關稅帶來的衝擊之後，才決定利率政策。

包維爾又說，美國的通脹，有可能在今年夏天較後時間加快出現，不過何時出現，以及伴隨關稅而來造成的通脹壓力有多大，就仍未確定，因此聯儲局有需要保持利率不變，以及繼續評估關稅對經濟的影響。

有在場記者問包維爾，受到總統許多的人身攻擊，是否令他的工作更加難做？包維爾就說，他會專注做好自己的工作。

包維爾說：「我非常專注做自己的工作，我的意思是，最重要是使用我們的工具，去達致國會賦予我們的目標，即是最高就業、價格穩定、金融穩定，這些就是我們百分百專注的。」

包維爾的回答獲得在場的熱烈掌聲。

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