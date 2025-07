【財經新聞】包維爾堅持在利率政策問題採審慎觀望態度

【KTSF 張麗月報導】

雖然總統特朗普不斷催促聯儲局減息,但主席包維爾繼續堅持立場,在利率政策問題上採取審慎觀望態度。

包維爾在葡萄牙出席歐洲央行大會時再次堅持,面對關稅戰對經濟帶來的影響和不確定性,聯儲局必須審慎行事,觀察關稅帶來的衝擊之後,才決定利率政策。

包維爾又說,美國的通脹,有可能在今年夏天較後時間加快出現,不過何時出現,以及伴隨關稅而來造成的通脹壓力有多大,就仍未確定,因此聯儲局有需要保持利率不變,以及繼續評估關稅對經濟的影響。

有在場記者問包維爾,受到總統許多的人身攻擊,是否令他的工作更加難做?包維爾就說,他會專注做好自己的工作。

包維爾說:「我非常專注做自己的工作,我的意思是,最重要是使用我們的工具,去達致國會賦予我們的目標,即是最高就業、價格穩定、金融穩定,這些就是我們百分百專注的。」

包維爾的回答獲得在場的熱烈掌聲。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。