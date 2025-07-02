【全國新聞】新COVID變種病毒更容易傳播 可能令今夏個案上升

【KTSF 嚴劍蓉報導】

新的COVID變種病毒更容易傳播，專家指，有可能會導致今個夏季個案上升。

Omicron家族的COVID新變種病毒株NB.1.8.1，俗稱Nimbus，已佔全國個案超過4成。

全國猶太衛生中心醫務總監Carrie Horn說：「它比過去最近幾個變異株更容易傳染，所以Nimbus案例迅速增加。」

專家指，隨著民眾聚集慶祝國慶，病毒更廣泛傳播的機會上升，隨了一般COVID病徵，如發燒、流鼻水或鼻塞、氣促、咳嗽和肌肉酸痛外，Nimbus最明顯的病徵是有如刀割的喉嚨痛。

Horn說：「痛感劇烈而且長達幾天，連吞口水都會很痛，不用說吞嚥食物或液體，就是有劇烈痛楚。」

專家表示，如有病徵應留在家，要出街的話要戴口罩，以及勤洗手，高危人士檢測結呈陽性就應求醫，醫生可以處方抗病毒藥。

專家建議高危人士接種更新版COVID疫苗。

Horn說：「疫苗可以避免患者入院，防止重症或死亡，所以我強烈建議高危人士接種疫苗。」

專家提醒，兒童有喉嚨痛症狀，有可能不是COVID，而是患有鏈球菌咽喉炎，醫生就會處方抗生素。

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