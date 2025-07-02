【工商新聞】「天河大賭場」七月推出精彩活動 $300,000「强悍烈馬」幸運大抽獎 及每星期之21點爭霸戰總獎金達$130,000

「天河大賭場」七月推出精彩活動

$300,000「强悍烈馬」幸運大抽獎

及每星期之21點爭霸戰總獎金達$130,000

「天河大賭場」將於七月推出令人興奮的 $300,000「强悍烈馬」幸運大抽獎，開啟夏季盛宴，活動將持續整個七月，有機會贏取全新2025年福特Bronco Badlands 越野車一輛。此外，七月還將每週推出總獎金$130,000 的21點爭霸戰，為喜歡桌上紙牌遊戲的玩家帶來全新的競技遊戲體驗。

$300,000「强悍烈馬」幸運大抽獎將於七月每個星期六晚7:00至10:00舉行，「天河貴賓會員卡」會員可以有多種參與方式。會員可以使用「天河貴賓會員卡」每天玩老虎機和桌上遊戲，獲得抽獎券；此外，每天在推廣亭刷卡即可獲得一張免費抽獎券，而在星期一和星期二每賺取到100 個級别積分時，也可多獲得100張抽獎券，作為額外獎勵。

七月每個星期六晚上 7:00 至 9:30 之間，將會選出七位幸運兒，有機會贏取高達$2,000的Free Play。而晚上 10:00，激動人心的時刻達到高峰，將有一位幸運兒參加「强悍烈馬」 配對遊戲，有機會贏取 $5,000 現金、$15,000 Free Play，或一輛全新 2025 年福特 Bronco Badlands 越野車的大獎。

桌上紙牌遊戲愛好者可於每週參加全新總獎金$130,000 的21點爭霸戰， 7 月 2 日啟動，持續到 9 月 24 日。所有「天河貴賓會員卡」會員均可參加，時間為每星期三下午 6:00 至晚上 10:00。首次參賽免費，也可以用 $50購買再次入場參戰的機會。每星期爭霸戰的獎賞高達 $10,000，最高獎賞保證霸主獲得 $5,000的推廣籌碼。

「天河大賭場」致力於提供多元化娛樂選擇於七月份同期推出兩個活動，以滿足老虎機和桌上遊戲玩家的需求。這個七月份的精彩活動，令人興奮的越野車抽獎和競技牌局的結合，將為喜歡不同類型遊戲刺激的賓客帶來難忘開心的體驗。

「天河大賭場」的夏季推廣活動彰顯了其持續致力於鞏固作為北加州最佳博彩娛樂勝地，繼續提供創新的遊戲體驗，包括新近推出，備受歡迎的熱門幸運輪現金老虎機（Wheel of Fortune Cash Link Reels）。

賓客必須是「天河貴賓會員卡」會員且年滿 21 歲才能參加這些推廣活動。有關 「天河大賭場」七月份的推廣活動、各種老虎機和賭桌遊戲選擇、餐飲選項、娛樂和「天河貴賓會員卡」會員獎賞計劃等詳情，請瀏覽 www.SkyRiver.com。

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「天河貴賓會員卡」

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，容讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。請親臨「天河貴賓會員」俱樂部或在賭場內的推廣亭登記註冊成為會員，您可以立即獲得當天25個級别積分作為開設會員帳戶的獎賞，有機會獲得高達$2,500老虎機遊戲Free Play。

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地，2,100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及18家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com。