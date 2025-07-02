【加州新聞】加州司法部告特朗普政府向移民局提供加州居民的個人健康數據（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta週二對特朗普政府提起訴訟，指控向移民和海關執法局（ICE）提供加州居民的個人健康數據，此舉已經在加州引發了寒蟬效應。

Bonta說：「我們採訪的一位醫療服務提供者估計，最近多達三分之一到一半的未就診者，是因為擔心就診後可能出現的情況，而這些還只是已預約就診的人數，更別提有多少人生病在家，因為害怕無法獲得真正需要的照護。」

Bonta表示，聯邦衛生與服務部在未經公告的情況下，非法將包含數百萬個人健康記錄的Medicaid數據文件，轉移給監管移民與海關執法局的國土安全部。

Bonta說，這並非為了減少浪費或打擊詐欺行為，而是為了反移民。

Bonta說：「明確的說到底發生了什麼事，特朗普總統、國土安全部長和小羅伯特堅尼地衛生部長，利用醫療補助計劃，來推動他們的反移民運動，他們威脅著7,840萬參加醫療補助計劃和兒童健康保險計劃的個人健康數據，為了實施大規模監控和聯邦移民執法計劃。」

根據統計，截至今年1月，全美已有7,840萬人參加了medicaid和兒童健康保險計劃，每三個加州人中就有一人參加了這項計劃，包括超過200萬名非加州公民，特朗普的作法會讓許多人不敢看醫生做健康檢查。

Bonta說：「當越來越多的人生病，卻沒有信任的地方可看病，州和地方衛生機構，以及私人醫療保健系統將承擔財政負擔，聯邦政府暗示存在一些由移民經營的大規模醫療補助詐欺計劃，這種說法是錯誤的也是仇外的。」

Bonta說，加州在23週內第28次將特朗普上法庭，而且每週不只一次，因為他是累犯。

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