【加州新聞】加州司法部告特朗普政府向移民局提供加州居民的個人健康數據（視頻）

加州司法部長Rob Bonta週二對特朗普政府提起訴訟,指控向移民和海關執法局(ICE)提供加州居民的個人健康數據,此舉已經在加州引發了寒蟬效應。

Bonta說:「我們採訪的一位醫療服務提供者估計,最近多達三分之一到一半的未就診者,是因為擔心就診後可能出現的情況,而這些還只是已預約就診的人數,更別提有多少人生病在家,因為害怕無法獲得真正需要的照護。」

Bonta表示,聯邦衛生與服務部在未經公告的情況下,非法將包含數百萬個人健康記錄的Medicaid數據文件,轉移給監管移民與海關執法局的國土安全部。

Bonta說,這並非為了減少浪費或打擊詐欺行為,而是為了反移民。

Bonta說:「明確的說到底發生了什麼事,特朗普總統、國土安全部長和小羅伯特堅尼地衛生部長,利用醫療補助計劃,來推動他們的反移民運動,他們威脅著7,840萬參加醫療補助計劃和兒童健康保險計劃的個人健康數據,為了實施大規模監控和聯邦移民執法計劃。」

根據統計,截至今年1月,全美已有7,840萬人參加了medicaid和兒童健康保險計劃,每三個加州人中就有一人參加了這項計劃,包括超過200萬名非加州公民,特朗普的作法會讓許多人不敢看醫生做健康檢查。

Bonta說:「當越來越多的人生病,卻沒有信任的地方可看病,州和地方衛生機構,以及私人醫療保健系統將承擔財政負擔,聯邦政府暗示存在一些由移民經營的大規模醫療補助詐欺計劃,這種說法是錯誤的也是仇外的。」

Bonta說,加州在23週內第28次將特朗普上法庭,而且每週不只一次,因為他是累犯。

