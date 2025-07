【財經新聞】灣區樓市庫存增加銷售減少 利率高企壓抑需求（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

灣區樓市出現庫存增加銷售減少,利率高企壓抑需求的情況。

根據加州地產經紀協會最新數據,今年春季灣區掛牌出售的房屋數量大幅增加,部分縣市甚至較去年同期翻倍,但整體氣氛卻未見回暖,樓市成交仍然低迷。

受到聯儲局維持高利率,以及特朗普政府新一輪貿易關稅政策引發的經濟不確定性影響,灣區今年春季傳統買屋旺季表現不如預期,灣區九個縣5月二手房屋銷售量較去年同期下滑8.2%,獨立屋房價中位數為140萬元左右,按年下降3.8%。

貨源增加為買家提供更多選擇,但平均30年期固定房貸利率,仍維持在6.8%左右,導致潛在買家卻步。

而灣區以南的Monterey縣,5月獨立屋中位價跌破100萬至89.7萬美元,較去年同期下降12%,房屋平均待售時間上升至17天,成交量按年減少22%,但整體庫存則增加22%,反映賣方態度出現調整。

由於當地居民收入中位數為10.45萬元,能夠負擔的房價僅約為34萬美元,與實際市場價位仍有明顯落差。

有專家指出,儘管交易量下降,但庫存改善提供買賣雙方更多空間,對於精明買家而言,現階段反而可能是趁勢入市,談判出有利條件的良機。

