【全國新聞】特朗普指控日本拒輸入美國米 暗示暫緩期後提高稅率

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美國對貿易夥伴徵收對等關稅的暫緩期下周三結束，總統特朗普指控日本拒絕輸入美國米，揚言提高稅率，日本回應稱不會為了關稅談判犧牲國內農業。據報歐盟接受大部分貨品劃一徵收關稅10%，但爭取藥物等關鍵產業降低稅率。

美國總統特朗普在「解放日」，宣布對貿易夥伴徵收不同稅率的對等關稅，其後又宣布暫緩90日，令相關國家和地區可以完成與美國的貿易談判，但寬限期即將屆滿，大部分仍然未落實貿易協議。

特朗普在社交媒體發文批評多國被美國「寵壞」，指控日本即使大米嚴重短缺，仍拒絕進口美國米，揚言會去信日本，通知她暫緩期過後的新關稅稅率會有所增加。

他較早前又批評日本向美國傾銷汽車，揚言向日本車徵收25%關稅。

日本內閣官房長官林芳正指政府沒打算犧牲農業，農林水產大臣小泉進次郎就稱會繼續跨部門合作維護國家利益。

同樣未與美國達成貿易協議的歐盟，貿易專員再赴華盛頓談判，強調不會在社交媒體和科技企業規管上讓步。

彭博報道，歐盟不反對大部分產品被美國徵稅10%，但正爭取關鍵產業包括民航機、酒類、藥物和半導體獲關稅減免，以及以汽車和鋼鋁配額代替關稅。美國財長貝森特警告部分國家雖然有誠意談判，但如果沒有突破，稅率就可能重返較高水平，強調不希望情況發生。

美國至今僅與英國就對等關稅達成協議，與中國的貿易談判就定於8月完成。

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