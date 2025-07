【全國新聞】特朗普指控日本拒輸入美國米 暗示暫緩期後提高稅率

【有線新聞】

美國對貿易夥伴徵收對等關稅的暫緩期下周三結束,總統特朗普指控日本拒絕輸入美國米,揚言提高稅率,日本回應稱不會為了關稅談判犧牲國內農業。據報歐盟接受大部分貨品劃一徵收關稅10%,但爭取藥物等關鍵產業降低稅率。

美國總統特朗普在「解放日」,宣布對貿易夥伴徵收不同稅率的對等關稅,其後又宣布暫緩90日,令相關國家和地區可以完成與美國的貿易談判,但寬限期即將屆滿,大部分仍然未落實貿易協議。

特朗普在社交媒體發文批評多國被美國「寵壞」,指控日本即使大米嚴重短缺,仍拒絕進口美國米,揚言會去信日本,通知她暫緩期過後的新關稅稅率會有所增加。

他較早前又批評日本向美國傾銷汽車,揚言向日本車徵收25%關稅。

日本內閣官房長官林芳正指政府沒打算犧牲農業,農林水產大臣小泉進次郎就稱會繼續跨部門合作維護國家利益。

同樣未與美國達成貿易協議的歐盟,貿易專員再赴華盛頓談判,強調不會在社交媒體和科技企業規管上讓步。

彭博報道,歐盟不反對大部分產品被美國徵稅10%,但正爭取關鍵產業包括民航機、酒類、藥物和半導體獲關稅減免,以及以汽車和鋼鋁配額代替關稅。美國財長貝森特警告部分國家雖然有誠意談判,但如果沒有突破,稅率就可能重返較高水平,強調不希望情況發生。

美國至今僅與英國就對等關稅達成協議,與中國的貿易談判就定於8月完成。

