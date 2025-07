【有線新聞】

美國特朗普政府起訴洛杉磯當局阻礙聯邦政府執法。

特朗普政府向區域法院提交的入稟狀指,洛杉磯的《庇護城市條例》禁止政府將資源用於移民執法是違法,要求停止執行。

司法部長邦迪的幕僚長米澤勒發聲明,強調總不容忍任何對聯邦政府打擊非法入境者的干預。洛杉磯司法部說,條例是經過小心起草,符合憲法原則,將州和聯邦的權力劃分。

上月初聯邦執法部門在洛杉磯突擊搜捕非法入境者,結果觸發連日騷亂,特朗普繞過州政府出動國民警衛軍和海軍陸戰隊鎮壓。

