特朗普總統正在放鬆他對移民的強硬立場,但僅限於在農場和酒店業工作的移民。

特朗普週日概述了他的計劃,表示他的政府正在努力為某些工人制定臨時通行證,這項政策將賦予雇主更大的控制權,而獲得臨時通行證的移民必須納稅。

特朗普表示,雖然他對移民問題採取強硬態度,但不想要傷害農民或旅館業人士,還表示他有意識到自己目前的政策有問題,需要改進。

