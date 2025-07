【KTSF】

聯邦參議院共和黨人,週二成功推動參院通過特朗普總統支持的大美法案。

這個減稅和削減開支法案,週二在參院取得50票贊成,50票反對,最後由副總統萬斯投下決定性的贊成票獲通過。

週二共有三名共和黨人投反對票,分別是北卡羅萊納州參議員Thom Tillis、緬因州參議員Susan Collins,和肯塔基州參議員Rand Paul。

