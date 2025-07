【灣區新聞】PG&E推新計劃 為拖欠煤電費的客戶提供補貼

【KTSF 黃恩光報導】

太平洋煤電公司(PG&E)推出一項新的計劃,為拖欠煤電費的客戶提供補貼,協助客戶支付欠款,避免斷電。

PG&E這項名叫Match My Payment的補貼計劃,為符合資格的用戶提供一元對一元的津貼,幫助用戶支付拖欠的能源賬單。

例如用戶拖欠了100元,可以一次過支付50元,PG&E會配對50元,幫助還清欠款。

如果客戶幾個月後再次付不起煤電費,可以再申請補助,補貼總金額上限是一千元,計劃到今年12月31日結束。

補助金發放先到先得,有條件限制,用戶必須最少拖欠100元,每次還款最少50元,才可以得到同等的資助。

收入方面,一到兩人住戶年收入不超過84600元,四人家庭年收入不超過128,600元。

PG&E投入五千萬元,協助中低收入用戶繳付能源賬單,估計有40萬個用戶符合申請資格。

申請詳情可瀏覽:https://www.pge.com/en/account/billing-and-assistance/financial-assistance/match-my-payment-program.html

