【灣區新聞】PG&E推新計劃 為拖欠煤電費的客戶提供補貼

【KTSF 黃恩光報導】

太平洋煤電公司（PG&E）推出一項新的計劃，為拖欠煤電費的客戶提供補貼，協助客戶支付欠款，避免斷電。

PG&E這項名叫Match My Payment的補貼計劃，為符合資格的用戶提供一元對一元的津貼，幫助用戶支付拖欠的能源賬單。

例如用戶拖欠了100元，可以一次過支付50元，PG&E會配對50元，幫助還清欠款。

如果客戶幾個月後再次付不起煤電費，可以再申請補助，補貼總金額上限是一千元，計劃到今年12月31日結束。

補助金發放先到先得，有條件限制，用戶必須最少拖欠100元，每次還款最少50元，才可以得到同等的資助。

收入方面，一到兩人住戶年收入不超過84600元，四人家庭年收入不超過128,600元。

PG&E投入五千萬元，協助中低收入用戶繳付能源賬單，估計有40萬個用戶符合申請資格。

申請詳情可瀏覽：https://www.pge.com/en/account/billing-and-assistance/financial-assistance/match-my-payment-program.html

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